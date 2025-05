Gudas: Hokej je tvrdý, ale nebezpečných střetů ubývá. Je lepší dostat strom než udělat plameňáka

„Švédi mají nabitý tým, jsou doma, takže to bude určitě nejtěžší zápas, co jsme doposud měli. Ale po loňském zápase se Švédskem si myslím, že nemáme důvod si nevěřit i proti těm nejlepším hráčům,“ říká o nadcházejícím zápase českých hokejistů Radko Gudas v rozhovoru s Lucií Výbornou na Radiožurnále. Host Lucie Výborné Praha 17:56 22. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Jak hodnotíte Ameriku s Českem, ten zápas?

První dvě třetiny byly z naší strany dobré. Myslím, že nás hodně podržel Karel. Ty střely samozřejmě nebyly ze začátku úplně optimální, Američani hodně stříleli a měli převahu, ale udrželi jsme si to. Naopak jsme ten zápas otočili.

Myslím, že třetí třetina nám trošku ukázala, v čem se musíme zlepšit do příštího zápasu – zjednodušit hru, udržet nervy na uzdě, nebýt zbytečně vylučovaní. To jsou takové chyby, co se určitě dají odstranit. Takže ačkoli jsme prohráli, myslím si, že to pro nás byl dobrý zápas, abychom se ponaučili.

Slyšela jsem, že tam chyběl Gudas, a teď jsem si představila, jak se na to díváte, protože americká hra je tvrdá. Jestli máte pocit, že byste na ten led potřeboval vlítnout s hokejkou…

Potím se trošku víc, než když sleduji normální hokej. Hlavně na to mám super vzpomínky, takže nereprezentovat je vždycky takové trošku hořčejší, ale myslím si, že do budoucna to bylo správné rozhodnutí.

Ale ano, určitě bych chtěl pomoct. Je pro mě čest být tam s kluky, proti kterým hraji celou sezonu, a hrát s nimi v jednom týmu je vždycky sranda. Pro mě je to taková srdeční záležitost.

Pořád je to tvrdý sport

Řezník, škrtič, chiropraktik, tak se jmenuje další kapitola našeho rozhovoru. Dovolím si uvést ji citátem. „Když vidíte propadlý chodník, přejděte na druhou stranu, abyste si neublížili. Když vidíte na ledě Radka Gudase, radši se mu vyhněte, čímž se dostanete do míst, kde už nejste tak nebezpeční.“ Popište někomu, kdo se nepohybuje v hokejové terminologii, jak tenká je hranice mezi čistým zákrokem a faulem.

Velmi tenká. A tím, jak se hokej vyvíjí, každým rokem ubývá soubojů, každým rokem ubývá střetů na středu hřiště. Ty nebezpečné, velké hity se postupně z hokeje dostávají pryč. Hodně po tom bývalo zranění, hlava byla hlavní kontakt.

Myslím si, že to se v posledních pár letech hodně vymýtilo. Ale pořád je to tvrdý sport a musí se to hrát tvrdě, od mantinelu to pořád bude takové. Je tam daná hranice, jsou tam jasně daná pravidla, ale pořád se zlepšují a ta hranice je pořád tenčí a tenčí.

Co je strom a co je plameňák?

Strom je, když někoho najdete na středu, kdo to nečeká, a dostane, jako by najel do stromu.

To se mu postavíte do cesty? Mám si představit, že prostě nabourám do stromu?

V podstatě.

Takže když nabourám do stromu Gudase, tak se svojí konstitucí to nepřežiji…

Přežila byste, to určitě. Ale narazila byste. Plameňák je, když mi někdo zablokuje střelu a uhne nohou tak, že to vypadá, jako když plameňák stojí ve vodě s jednou nohou a druhou skrčenou. Taková vtipná pozice pro hokejistu. Nestává se to moc často.

A je horší strom, nebo plameňák? Co mě bude víc bolet?

Plameňák, jelikož uhýbáte puku, vás moc nebude bolet. Naopak to uslyšíte spíš od spoluhráče, že jste toho plameňáka udělala. Takže radši dostat strom než udělat plameňáka, si myslím.

Dvě povahy

Teď se dostáváme do volnočasové sféry. V rodině vás chválí za zpěv. Co si Radko Gudas zpívá v autě, když ho nikdo neslyší?

Teď si nejčastěji s dětmi zpíváme Kabáty, to mají rády.

Přečetla jsem si, že jste i zdatným tanečníkem a že jste dokonce jako malý kluk dělal krasobruslení.

Vytahujete na mě hrozné věci. Zpívání, tancování…

Protože vy jste hodný člověk od pohledu, ale jak se všichni obléknete do těch výstrojí a ještě se musíte tvářit jako démon, aby se vás báli, tak pro mě to jsou takové dvě neslučitelné tváře…

Je hezké, že se můžu vyřádit na ledě, a potom být zase svůj mimo led. Mně tyto dvě povahy docela vyhovují.

Tomu rozumím. Mě by spíš zajímalo, jestli krasobruslení pro hokej něco znamená.

Určitě. Myslím si, že je to trošku jiný způsob bruslení, a hokejista, který chodí na tréninky, přece jenom díky krasobruslení zjistí něco jiného, novějšího, může jinak použít ty hrany…

Krasobruslaři mají trošku jiný odraz, takže být zase další hodinu na ledě a dělat něco jiného malému dítěti otevře oči, otevře mu to veškeré šance, aby mohl bruslit i jinak, než to učí ten jeden trenér. Takže nemůžu říct, že by to byl můj dlouholetý trénink, ale myslím si, že to má přínos pro bruslení.

Nejtěžší zápas

Jak si myslíte, že to dopadne se Švédy?

Myslím, že dobře. Švédi mají nabitý tým, jsou doma, takže to bude určitě nejtěžší zápas, co jsme doposud měli. Ale po loňském zápase se Švédskem si myslím, že nemáme důvod si nevěřit i proti těm nejlepším hráčům.

Musíme zjednodušit hru, být hodně disciplinovaní, a to si myslím, že bude největší klíč k tomu, abychom vyhráli. Karel (Vejmelka) doposud chytal výborně. Musí se to postavit na gólmanovi, musí se to postavit na jednoduchosti a disciplíně. Když se toto povede, tak si myslím, že naopak švédský tým bude víc nervózní, protože papírově jsou silnější a budou to chtít urvat hned ze začátku.

Takže čím déle vydržíme a nepustíme nějaký ten gól nebo je do vedení, tak tím větší bude šance, že vyhrajeme, protože to bude nervóznější z jejich strany.

Kdyby prošli Češi až do finále, pojedete tam?

Asi bych nejel. Jelikož mám od víkendu všechny děti, tak by mi to asi nevyšlo. Ale určitě bych fandil. Našel bych místo nebo alespoň někoho, kdo by pohlídal děti, a na ten zápas bych se šel kouknout. Takže určitě budu sledovat, ale nepojedu.

Kolik jazyků Radko Gudas ovládá? Jakou část tréninku nemá rád? A co všechno má na starosti hokejový kapitán? Poslechněte si celý rozhovor v audiu v úvodu článku.