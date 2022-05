České posily z NHL: Brankář Vejmelka chce navázat na povedenou sezonu, Vrána vyhlašuje útok na zlato

Čeští hokejisti se budou od středy připravovat na mistrovství světa v Tampere už v dějišti šampionátu. Po dopoledním odletu se dostanou večer poprvé na led a bude u toho i šest posil z NHL – Karel Vejmelka, Radim Šimek, Filip Hronek, Jakub Vrána, Dominik Simon a Tomáš Hertl. Praha 11:20 11. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Vrána své cíle na mistrovství světa nemění, opět chce zlato | Foto: Christine Olson | Zdroj: ČTK / AP

Brankář Vejmelka dostával letos v bráně Ariozny velkou porci minut a díky skvělým zákrokům byl jednou z hvězd Coyotes. Na nedostatek práce v brankovišti si stěžovat nemusel, často na něj létala jedna střela za druhou.

„Paradoxně mi to vyhovovalo, je to tak lepší. Snažil jsem se soustředit na každou střelu a neřešil jsem, jestli je těch střel dvacet nebo čtyřicet. Pro mě to bylo výhodou,“ řekl Radiožurnálu Vejmelka, který je vážným kandidátem na post reprezentační jedničky.

V národním týmu debutoval teprve na Švédských hrách proti Finsku, soupeř na něj ale vyslal pouhých 12 střel. V dalším zápase proti Švýcarsku už si díky 33 úspěšným zákrokům připsal při výhře 3:0 první čisté konto v českých barvách.

Zabraňovat gólům bude mít mezi svými hlavními povinnostmi i Radim Šimek ze San Jose, který hrál na mistrovství světa naposledy před pěti lety.

„Doufám, že hokejově to bude stejné nebo alespoň podobné, snad jsem se tolik nezhoršil,“ usmívá se Šimek. „Snažím se hrát pořád to samé jako vždy, i když v San Jose se to postavením v týmu trochu změnilo, ale věřím, že si to sedne a utvoříme s kluky dobrou partu.“

Kratší pauzu mezi účastmi na světových šampionátech měl Dominik Simon, který v sezoně zažil stěhování do Anaheimu. Naposledy se mu dařilo v Bratislavě 2019, poprvé hrál v Praze 2015 a teď ví, že je o poznání jiné pozici.

„Je to určitě jiné než například na tom prvním mistrovství. To byla vlastně sranda, byl jsem nejmladší hráč, bylo to bez jakýchkoliv očekávání, jenom jsem si to užíval a bezhlavě hrál. Nyní jsou očekávání větší, ale těším se na to,“ řekl Simon.

Vrána opět míří na zlato

Česká reprezentace čeká na medaili deset let, na titul dvanáct. Jasný útok na zlato vyhlásil už loni Jakub Vrána z Detroitu, letos je na tom stejně.

„Minulý rok kolem toho byla nějaká kauza. Říkám to a budu to říkat vždy. Cíl, s jakým tam jedeme, má být jasný, hlava musí být od začátku nastavená. Když se tady zeptáte dalších dvaceti kluků kolem mě, řeknou vám to samé,“ je přesvědčen Vrána.

Aby byl výčet postil z NHL kompletní, je třeba zmínit Vránova spoluhráče z Detroitu Filipa Hronka a také Tomáše Hertla ze San Jose, který bude hrát na světovém šampionátu po sedmi letech. Šest hráčů ale nemusí být finální počet.

„S Petrem Nedvědem to sledujeme. Víme, že v play-off jsou stále týmy s českými hráči. Stát se může všechno,“ podotýká trenér národního týmu Kari Jalonen.

Jeho trenérský tým bude čekat, jak se v NHL vyvine první kolo play-off. Už nyní je jisté, že vypadne buď Boston s útočníkem Davidem Pastrňákem, nebo Carolina, za kterou hraje útočník Martin Nečas. Momentální stav série je 3:2 pro Carolinu. První kolo play-off NHL končí 13. května, den před úvodním zápasem mistrovství světa.