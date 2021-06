Kromě závěru jsme soupeři moc nezatopili, uznal Pešán. V české reprezentaci mu chybí vítězné typy

Vstup do zápasu vám vyšel, bylo rozhodující, že jste se v začátku neprosadili i gólově?

Myslím, že ano. V úvodu jsme nevstřelili branku a pak jsme začali být nervózní. Soupeř nám svou poctivou defenzivní a trpělivou hrou otupoval útoky. Postupem času se naše ofenzivní hroty otupily o finský defenzivní systém natolik, že kromě posledních minut už jsme soupeři moc nezatopili.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 S trenérem Filipem Pešánem mluvil hned po vyřazení z MS reportér David Procházka

Finové přistoupili k zápasu na první pohled s vyčkávací taktikou. Bylo hodně těžké za nepříznivého stavu propasírovat na branku nějakou střelu, dostat se do zakončení?

Jsou tím pověstní, ale jsou i nebezpeční v protiútocích, což potvrdili i v dnešním zápase. Když se s Finy prohrává, tak je to o to těžší, protože jejich obrana je opravdu urputná. Proto náš plán byl vstoupit do utkání první vstřelenou brankou, což se bohužel nepovedlo.

Jak budete hodnotit turnaj celkově? Začátek byl špatný, pak jste zachránili základní skupinu, na rozdíl třeba od Švédů...

Netvrdil bych, že ten úvod byl úplně špatný. Prohráli jsme se silnými soupeři, nebylo to ideální, ale postupem času jsme nacházeli tvář a druhá polovina skupiny už byla velmi dobrá. Bohužel jsme nepřenesli výsledkovou pohodu do čtvrtfinále.

Co vám turnaj o mužstvu prozradil?

Potřebovali bychom v týmu víc lídrů, vítězných typů. Mladí hráči na to mají ještě relativně čas, ale už by měli po zlaté generaci převzít žezlo a jít vyhrávat zápasy. Nejen být skvělí hráči ve svých ligách, ale být i vítězní hráči v národním týmu.