Nebylo to tak jednoduché, říká Pastrňák. Rittich v brance ale přemýšlel o večeři

„Že by nás výhra uspala? To jsem ještě neslyšel. Máme tři body, tak proč by nás to uspalo?“ divil se David Pastrňák po výhře 6:0 nad Francií, která český tým příliš neprověřila. „Už jsme hráli se Švédy a Rusy, bohužel je to tak rozlosované, že na konci máme papírově slabší soupeře. Ale nebylo to tak jednoduché, jak to vypadalo,“ řekl autor dvou gólů v úvodní desetiminutovce.

Jednodušší zápas měl brankář David Rittich, který se na své první čisté konto na šampionátu opravdu nenadřel. Za celý zápas na něj šlo deset střel. Tolik, co jindy za třetinu.

„Jezdil jsem si za bránu rozehrávat, když to šlo a byla příležitost zahrát si s hokejkou. Jinak jsem přemýšlel o tom, který steak si večer dám. Kdybych dostal góla, musím chodit kanálama. Aspoň že tam nic nepadlo,“ smál se brankář.

Jsou to sice zápasy v poklidném tempu a třeba Pastrňák nesouhlasí s tím, že by soupeři mohli český tým na závěr základné skupiny uspat, ale přeci jen mít za sebou Bělorusy, Francouze a na závěr Rakušany, to nejsou ideální prověrky před čtvrtfinále.

Před rozhodujícím zápasem turnaje navíc budou mít ještě Češi dva dny volno. „Není jednoduché hrát s těmihle soupeři, když se máme připravit na čtvrtfinále,“ uvědomuje si další dvougólový střelec Roman Horák.

„Máme zkušený tým, přijely posily, takže věřím, že nám pomůžou,“ navazuje na Horáka obránce Jakub Krejčík a věří v pomoc Davidů Krejčího a Pastrňáka, který na řeči o ospalém závěru základní skupiny není zvědavý.

Své působení v základní skupině zakončí český tým v pondělí od 20.15 proti Rakousku, které má zatím na turnaji jedinou výhru, Radiožurnál zápas odvysílá v přímém přenosu, server iROZHLAS.cz nabídne online reportáž.

| Jistota! Díky vítězství Švédska nad Švýcarskem máme už před posledním zápasem ve skupině jistotu postupu do vyřazovacích bojů #mshokej #IIHFWorlds pic.twitter.com/WPcZCowYeL — Hokejový nároďák (@narodnitym) 13 May 2018

Mistrovství světa - Skupina A (PLATNÉ K 14. 5. 2018) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. Švédsko 6 5 1 0 0 28:8 17 2. Rusko 5 4 0 1 0 27:7 13 3. Česko 6 2 3 0 1 23:12 12 4. Švýcarsko 6 2 1 1 2 20:18 9 5. Slovensko 5 2 0 2 1 12:12 8 6. Francie 6 2 0 0 4 12:24 6 7. Rakousko 6 1 0 1 4 10:26 4 8. Bělorusko 6 0 0 0 6 4:29 0