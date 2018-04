'Jako na letním kempu.' Jandač v reprezentaci míchá se sestavou, turnaj zakončí proti Rusům

Čeští hokejisté sehrají dnes poslední zápas na domácím turnaji Euro Hockey Tour. Po dvou vítězstvích nad Finskem a Švédskem je dnes v Pardubicích čeká tým Ruska. Výběr Josefa Jandače v přípravě na světový šampionát ještě neprohrál a rád by tuto tradici udržel i po dnešním duelu. Pardubice 12:35 22. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká hokejová reprezentace | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

„Ještě s tím počasím mi to připadá jako letní kemp. Jak je nás tu tolik, je to nezvyklé, hráči pořád akorát přichází. Ale je to dané zraněními i bolístkami, takže se čeká, jak to dopadne,“ usmívá se reprezentační útočník Robin Hanzl.

Trenérský štáb stále hledá ideální sestavu, se kterou odcestuje na mistrovství světa do Dánska, takže na turnaj do Pardubic pozval Josef Jandač hodně hráčů. Sestavy se tak v jednotlivých zápasech mění.

Na domácím turnaji Euro Hockey Tour zatím Češi vyhráli oba zápasy s Finy i Švédy, v posledním utkání je čeká sborná.

„Vyhráli jsme oba zápasy a doufám, že turnaj bude gradovat a výkon bude lepší. Hrajeme proti Rusům, co víc si přát?“ ptá se Josef Jandač, který po mistrovství světa odejde právě do Ruska. Od nové sezony se postaví na střídačku Magnitogorsku.

„Rusové jsou vždycky kvalitní. A bude to zápas o první místo na domácím turnaji, takže určitě chceme vyhrát,“ nepřekvapí odpovědí Robin Hanzl. První místo v tabulce ale už hokejisté mají po včerejší prohře Ruska jasné.

Trenéři udělali ve druhém utkání několik změn a jiná sestava oproti Švédsku vyjede na led i dnes. „Zas to trošku promícháme, jen si to ještě projdu, jestli nejsou nějaké zdravotní limity,“ potvrzuje trenér reprezentace.

Nastoupí Frk?

Do branky by se mohl dnes postavit už třetí muž na turnaji David Rittich. A je možné, že trenéři zapojí i Martina Frka, který se k týmu připojil v pátek.

„Jsme domluvení, že si ještě udělá den mimo a pak se rozhodneme. Když to půjde, flákneme ho tam hned,“ řekl hlavní reprezentační trenér Josef Jandač.

Utkání s Ruskem začíná v Tipsport Areně ve 14 hodin a 20 minut. Před zápasem se s aktivní reprezentační kariérou rozloučí Tomáš Rolinek a Petr Čáslava.