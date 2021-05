Hronek po karanténě vyhlíží své třetí mistrovství. ‚Restrikce nesmí ovlivnit naše výkony.‘

Po Kodani a Bratislavě přidá další starty za hokejovou reprezentaci také v Rize. Obránce Filip Hronek už v Lotyšsku vyhlíží start světového šampionátu a bude patřit k hlavním oporám národního týmu. Po sérii omezení už se spoluhráči vymýšlí, jak vyhrát první zápas turnaje. Audio Riga (Lotyšsko) 11:26 20. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Filip Hronek | Zdroj: Reuters

„Dlouho jsme se s kluky neviděli, můžeme si už konečně sednout, pokecat a probrat věci. Jak jsme zavření tady na hotelu a nikam nemůžeme, je to zpestření dne,“ těší Hronka, že může po individuální izolaci na pokoji vyrazit v hotelových pantoflích přes chodbu i za spoluhráči. Současná omezení to po příletu do Rigy nedovolovala.

„Bude to o tom, kdo se s tím nejlíp popasuje, všichni to máme stejný. Bude důležité nedostat se do takového stavu, kdy by restrikce nějak ovlivnily naše výkony,“ stočil Hronek debatu už k ledu a k zápasům národního týmu na mistrovství světa. Reprezentační obránce patří aktuálně k těm nejlepším českým hráčům v NHL, po sezoně může s čistým svědomím vyhlížet lukrativní smlouvu pro další působení v zámoří. I proto patří ve 23 letech k tomu nejlepšímu, co český hokej napříč světovými soutěžemi má.

„Asi ano, nabral jsem za ty dva roky nějaké zkušenosti a určitě se cítím líp,“ říká Hronek, který odehrál jako jeden z hlavních obránců reprezentace už šampionáty v Kodaní 2018 a Bratislavě a o rok později směrem k tomu následujícímu. Po klubově nepovedené sezoně v NHL bude zase měnit návyky hokejového obránce aktuálně v Lotyšsku. A zvykat si nejen na jiné spoluhráče a proti hráče, ale i na rozdílné rozměry kluziště. „Myslím, že to trošku zkresluje tím, že hala má malou tribunu, tím je to ovlivněné."

Už v pátek v 15:15 nastoupí Filip Hronek v národním dresu do prvního zápasu na mistrovství světa. Češi budou hrát proti Rusku a na nové stanici Radiožurnál Sport uslyšíte přímý přenos celého zápasu.