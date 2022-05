Rusy a Bělorusy na své turnaje nepustíme ani v příští sezoně, rozhodla hokejová federace

Reprezentační týmy Ruska a Běloruska nebudou kvůli invazi na Ukrajinu hrát na turnajích Mezinárodní hokejové federace (IIHF) ani v příští sezoně 2022/23. Na sobotní tiskové konferenci v Tampere, kde se během mistrovství světa konal i kongres IIHF, to uvedl šéf federace Luc Tardif. Vyloučené země s rozhodnutím nesouhlasí. Tampere 14:03 28. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruští hokejisté se na žádné mezinárodní akci dlouho nepředstaví | Zdroj: Reuters

„Museli jsme před další sezonou přijmout nějaký jasný závěr. A tím je, že Rusko a Bělorusko se i nadále nebudou účastnit našich turnajů. Vyloučení obou týmů se promítlo odshora až dolů v celé struktuře. Není to jednoduché, ale nelze s tím teď nic moc jiného dělat, než čekat, jak se bude situace vyvíjet dál,“ řekl Tardif.

Vedení IIHF koncem února na mimořádném jednání pozastavilo účast reprezentačních týmů i klubů z obou států na všech akcích v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu, na které se podílí i Bělorusko.

Toto rozhodnutí mělo platnost do odvolání a stejné je to i nadále vzhledem k pokračujícímu válečnému konfliktu.

„V září budeme mít další kongres a zase se tím budeme zabývat, ale teď můžeme opravdu jen čekat. Až v budoucnu budeme řešit, jak Rusko a Bělorusko do našich turnajů vrátíme. Bude to dilema a složité řešení. Já však doufám, že to bude možné co nejdříve, protože to bude znamenat, že situace ohledně konfliktu už je lepší,“ konstatoval Tardif.