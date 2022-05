I přes kotrmelce jsme to zvládli a to je krásný hokejový život, libuje si po zisku bronzu Kari Jalonen

Hokejová reprezentace má bronz z mistrovství světa ve Finsku. Češi porazili Spojené státy 8:4 díky obratu v poslední třetině, a po deseti letech tak vezou medaili ze světového šampionátu. A to ještě před poslední třetinou český tým prohrával 2:3. Za bronzem ho pak dotáhl třeba i hattrick Davida Pastrňáka. Částečně k tomu přispěla i kulisa v hale. Právě z Finska je totiž český kouč Kari Jalonen. Tampere 9:24 30. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Kari Jalonen s Davidem Krejčím a Davidem Pastrňákem | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

„Konečně jsme získali medaili a můžeme ji přivézt do České republiky. Už jsem stihl mluvit s lidmi kolem národního týmu a doufám, že je to velká věc pro český hokej. Hlavně pro mladé hráče, kteří nemohli vidět dospělé vzory deset let s medailí. A ti chlapi to zvládli,“ liboval si Kari Jalonen, který se musel na bronzový rozhovor převléknout, protože ho v šatně hráči zlili vodou z velkého barelu.

On sám v tu chvíli medaili na krku neměl, ale věděl, že se mu na jeho zatím poměrně krátké misi povedl důležitý krok.

„Doufejme, že to český hokej někam posune. Mám radost, jak jsme to nakonec zvládli, i když tam bylo od našeho týmu během turnaje dost kotrmelců. Můžeme si ale říct, že jsme vítězové. A ta třetí třetina, nikdo mi asi nevysvětlí, jak a kde jsme našli tak obrovskou energii. Lítali jsme po letě, byli jsme všude, a vycházelo nám, na co jsme sáhli. Po našem třetím gólu už byl na ledě jenom jeden tým. A to je ten krásný hokejový život,“ pochvaloval si pro Radiožurnál.

To se jistě dá říct o poslední třetině, kterou Češi na turnaji sehráli. Dali v ní šest branek, třikrát se trefil Pastrňák a Američané už na velký český zvrat odpověď nenašli.

A tak klakson v Nokia Areně odtroubil nejen předposlední zápas turnaje, ale také desetileté české čekání na medaili. A Jalonen se mohl pousmát ještě jednou večer.

To když Finové porazili ve finále Kanadu 4:3 v prodloužení na střídačce se jmenovcem českého kouče, Jukkou Jalonenem.