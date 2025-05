Čekal jsem to kreativnější, komentuje Pastrňákův nájezd expert Procházka. První útok jinak chválí

Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Kazachstán 8:1 a jsou opět první v tabulce skupiny B. Hlavní hvězdou sobotního odpoledne byl kapitán Roman Červenka, který si připsal hattrick a oslavil tak 100. zápas na mistrovství světa. „Je výborně fyzicky připravený, přestože je nejstarší v týmu. Obrovskou výhodu má v souhře s Lukášem Sedlákem a Davidem Pastrňákem,“ myslí si olympijský vítěz a hokejový expert Radiožurnálu Sport Martin Procházka. Rozhovor Praha/Herning 10:43 18. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Pastrňák | Foto: Andrea Branca | Zdroj: Profimedia

Martine, před včerejším zápasem jsi tipoval výsledek 7:1. Došlo ti u poslední branky Adama Klapky, že jsi málem trefil přesný výsledek?

Napadlo mě to, ale jinak se mi ta branka líbila, šikovně tečoval puk nad brankáře. V tomto zápase se ukázalo, že je u všech hráčů v týmu velká pohoda.

První dvě branky dalo Česko z brejku, Matěj Stránský i Jakub Flek proměnili samostatné úniky. Je to něco, co hráči cvičí v tréninku?

Hráči mají tyto situace velmi rádi. V plné rychlosti se mnohokrát lépe zakončuje, protože nemáte tolik času na přemýšlení, na rozdíl například od trestného střílení. Byly to dvě důležité branky.

Suverénní akci předvedl Adam Klapka, který vyvezl puk od vlastní branky, projel celé hřiště a dal pátý gól Česka. Jak obtížné je pro víc než dvoumetrového hokejistu být tak obratný?

Za svoji kariéru v zámoří se obrovsky zvedl. Tam umí výborně pracovat s vysokými hráči, především co se týká koordinace pohybu a bruslení. Je vidět, že Adam se zlepšil a svoje místo si vybojoval zaslouženě. Celý gól, od bruslení po zakončení, byl krásný.

Roman Červenka stále ukazuje, že je jednou z hlavních opor reprezentace. V čem je výjimečnost kapitána národního týmu?

V tom, že je výborně fyzicky připravený, přestože je nejstarší v týmu. Obrovskou výhodu má v souhře s Lukášem Sedlákem a Davidem Pastrňákem. Jsou to chytří hokejisté, Červenka má navíc výbornou střelu i zakončení. Smekám před ním klobouk.

Přesto se v zápase s Kazachstánem nepovedlo úplně všechno. David Pastrňák neproměnil ani druhé trestné střílení na turnaji. Nájezd navíc řešil podobně jako proti Švýcarsku. Jak bys jeho zakončení zhodnotil?

To mě také překvapilo, čekal jsem kreativnější zakončení. Chtěl zkusit zakončit trochu jinak, zamířit brankáři mezi nohy. Pastrňák je obrovsky kreativní, ale ty nájezdy zatím nejsou úplně ideální.

O co jde národnímu týmu v posledních dvou zápasech skupiny?

Určitě o to, abychom se ve čtvrtfinále vyhnuli Švédsku nebo Kanadě. To jsou opravdu silné týmy. Němce budeme chtít porazit a v zápase s USA musíme získat o bod navíc než Američané. Poté budeme první a budeme hrát proti týmu, který skončí v druhé skupině až na čtvrtém místě.