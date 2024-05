Dánové jsou dobře fyzicky vybavení, chválí soupeře Česka Procházka. Čeká podobný zápas jako s Norskem

České hokejisty čeká od 16.20 čtvrtý zápas na mistrovství světa proti výběru Dánska. Po těžkém vstupu do turnaje čeká reprezentaci papírově slabší soupeř. Středeční zápas bude vysílat Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Jak vidí šance českého týmu hokejový expert a olympijský vítěz Martin Procházka? Praha/Ostrava 10:01 15. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Střídačka českého národního týmu | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak popsat styl dánského hokeje? Je srovnatelný s týmem Norska, nad kterým čeští hokejisté vyhráli, nicméně museli otáčet zápas z nepříznivého stavu 1:3?

Jednoznačně, je to prostě součást severské nátury. Bude to nepříjemný soupeř, jsou dobře fyzicky vybavení. Proti Norsku se naši hokejisté těžko prosazovali individuálně a museli hrát více kombinačně, to samé očekávám od Dánska. Bude záležet na dobrých a přesných nahrávkách, utkání by mohlo ovlivnit i to, kdybychom dali pár branek v první třetině.

Zastavme se u úterního zápasu Rakouska s Kanadou. Zámořský celek vedl už 6:1, přesto se nakonec prodlužovalo. Kanaďané nakonec zvítězili 7:6 v prodloužení. Jak si vysvětluješ ten kolaps a pět inkasovaných gólů ve třetí třetině?

Je to neuvěřitelné a vlastně nepochopitelné. Kanada si asi řekla, že už ten zápas dohraje v klidu a pod kontrolou, Rakušané nemají co ztratit a každý šampionát chtějí někoho potrápit. Ukázali, že umí nahlodat favorita, a Kanada nevěděla co s tím. Pro Rakousko je to úžasný bod, je to pro ně zážitek. Atmosféra v hale byla fantastická a je to ukázka toho, že se žádný soupeř nesmí podcenit.

Stanice Radiožurnál Sport nabídne zápas Česko – Dánsko, který začne v 16.20, v přímém přenosu, server iROZHLAS.cz bude utkání sledovat v podrobné online reportáži.

It's getting tight in the standings after day 5️⃣!#MensWorlds pic.twitter.com/XRBwgUwf3v — IIHF (@IIHFHockey) May 14, 2024