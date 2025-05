Podcenění soupeře? ‚Hlava ví, jak to je,‘ přiznává trenér hokejistů Rulík po výhře nad Maďarskem

Česká hokejová reprezentace si na mistrovství světa připsala další výhru. V utkání s Maďarskem splnil národní tým roli favorita, zvítězil 6:1 a vede tabulku skupiny B. Zápas ale rozhodl až ve třetí třetině, do té doby bylo na výkonu týmu znát mírné podcenění soupeře. Herning 7:41 16. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Červenka v utkání proti Maďarsku | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: Profimedia

„Můžeme se na takové zápasy připravovat, ale stejně to tak je. Podvědomí a hlava ví, jak to je. Hráči poté více předrží puk a vymýšlí věci navíc. Poté nám ale nevychází naše hra tak, jak by bylo potřeba, “ uvědomuje si Radim Rulík.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž Radiožurnálu Sport o výhře českých hokejistů nad outsiderem turnaje z Maďarska

I proto, že většinu času měli Češi puk na hokejkách, byl brankář Vladař často osamocen v obraném pásmu. Dvě třetiny bylo ale skóre těsné a tak se musel stále udržovat v tempu.

„V hale je docela horko, takže mi usnadnili práci. Všichni jsme věděli, že nebudu mít tolik práce, takže to byl náročný zápas spíše po psychické stránce,“ vysvětluje Daniel Vladař, který inkasoval pouze jednou a to po chybném střídání národního týmu, kdy Maďaři využili přečíslení. Ve třetí třetině ale šel výkon českého celku rapidně nahoru a to se promítlo i do skóre.

Čeští hokejisté porazili na mistrovství Maďarsko 6:1, dvakrát se prosadil Pastrňák a vede bodování Číst článek

Nakonec si Češi připsali povinnou výhru a nejvíc jí slavil Adam Klapka, který si právě proti Maďarsku odbyl premiéru na světovém šampionátu

„Je to sen. Člověk na mistrovství koukal jako malý kluk a teď si to můžu užívat. Jsem rád, že tu můžu být a chceme hrát co nejlépe,“ zářil po zápase útočník Calgary.

Další zápas Čechy čeká v sobotu, kdy nastoupí proti Kazachstánu. Zápas začne ve 20.20 a Radiožurnál Sport jej nabídne v přímém přenosu.