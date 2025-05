Konečně nám led jednou pomohl, komentuje Lauko kuriózní gól. Čelist ho pořád bolí, hraje pod prášky

Čeští hokejisté přidali na mistrovství světa další vítězství. V šestém duelu porazili Německo 5:0 a vedou pořadí skupiny B. K vítězství je dovedly parádní góly, ale taky jedna šťastná branka Jakuba Lauka po chybě německého obránce Moritze Seidera. Herning 8:37 20. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Lauko slaví gól do sítě německého brankáře | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: Profimedia

Kapitán Německa Moritz Seider na začátku třetí třetiny couval k vlastní brance, když mu louže nezamrzlé vody zastavila puk před brankářem. Volný kotouč poté zůstal před volným Jakubem Laukem, který pohotově počkal na gólový moment.

„My na ten led nadáváme, ale konečně nám jednou pomohl. Za to jsem samozřejmě rád. Čelist mě pořád bolí, usmívám se přes bolest, ale zvládám to. První dvě třetiny ještě působily prášky, ale ke konci zápasu už mě znovu začínala čelist bolet. Ještě to musím vymyslet trochu lépe, ale hlavně jsem rád, že jsme vyhráli,“ těšilo Jakuba Lauka, který nastoupil poprvé po vykloubení čelisti s drátěným košíkem přes obličej.

Češi se znovu mohli spolehnout na produktivitu první útočnou řadu a Romana Červenku, Lukáše Sedláka a Davida Pastrňáka, které v přesilovce doplnil Martin Nečas, chválil trenér Radim Rulík.

„Drží tým pospolu a v útoku si umí vyhovět. Jsou pořád nebezpeční i dávají branky. Takhle přesně by to od první formace mělo být,“ říká Radim Rulík, který ale všechny ostatní útočné řady pozměnil - a to před zápasem i v jeho průběhu. A ke změnám může dojít pro utkání se Spojenými státy.

„Asi určitě něco přijde. Uvidíme. Jedna věc je výsledek, ale během zápasu s Američany se ještě potřebujeme ujistit, že máme více nebezpečných formací, takže se sestavou budeme ještě pracovat, “ slibuje Radim Rulík před závěrečným duelem ve skupině.

Utkání se Spojenými státy začne v úterních 16.20, stejně jako přímý přenos stanice Radiožurnál Sport. Server iROZHLAS.cz bude duel sledovat v podrobné online reportáži.