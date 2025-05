Vynikající výkon, komentuje expert Procházka duel s Německem. Doufá, že Češi udrží prvenství ve skupině

Podali čeští hokejisté nejlepší výkon na šampionátu právě proti Německu?

Souhlasím, podali úplně vynikající výkon. Od začátku jsme měli utkání pod kontrolou, dobře jsme do zápasu vstoupili brankou z přesilovky. Myslím si, že jsme dali Němcům najevo, že to utkání držíme pod kontrolou my. To pokračovalo i v druhé třetině, a to i přesto, že Němci občas vystrčili růžky. Měli dvě tři slušné šance, dali dvě tyčky, ale nakonec ten výsledek skončil naprosto jednoznačně.



O první nulu národního týmu na turnaji se zasloužil Daniel Vladař, pro kterého to je zároveň premiérové čisté konto v reprezentaci. Kdo je teď jednička českého brankoviště?

Myslím, že utkání proti USA odchytá Karel Vejmelka. To mají trenéři naplánované. Čisté konto Daniela Vladaře sice může trenérům zamotat hlavu, ale myslím, že brankář, který nastoupí do posledního zápasu ve skupině, odchytá i čtvrtfinále.

Před čtvrtečním čtvrtfinále čeká Čechy souboj s USA. Bude to pravděpodobně nejtěžší zápas ve skupině - a také poslední. Pokud chtějí Češi zůstat první, musí vyhrát?

Ano, je to důležité. Vyhráli jsme zápas se Švýcarskem, zvládli jsme těžký zápas s Němci a já věřím to, že kluci budou dělat vše pro to, aby skupinu vyhráli a zůstali tak v Herningu. Další týmy by poté museli cestovat do Stockholmu a to nemusí výt ideální. Uvidíme, jak se to celé ještě zamotá, každopádně do čtvrtfinále je vždy lepší vstoupit s tím, že jste na vítězné vlně.

Aktuálně by český tým narazil na Lotyšsko. Je důležité udržet první místo ve skupině kvůli možnosti výběru soupeře a také žádnému cestování?

To by byla samozřejmě jedna z nejlepších variant. Ve druhé skupině se také hraje ještě mnoho zápasů, Kanada se Švédskem to jistě dost zamotají, takže uvidíme, jak to dopadne.

Když se podíváš na dosavadní vývoj šampionátu, jde to podle toho, jak sis to před turnajem představoval?

Dá se to tak říct. Už před prvním zápasem se Švýcarskem jsem říkal, že pokud vyhrajeme nebo získáme o bod více, tak máme velkou šanci tu skupinu vyhrát. To je zatím pravda, tak je potřeba to proti USA potvrdit.