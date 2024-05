Kritika před šampionátem českému týmu pomohla. Úvod mistrovství se povedl, hodnotí expert Procházka

Česká hokejová reprezentace má po třech odehraných duelech na světovém šampionátu v Praze šest bodů. Jak úvod šampionátu v podání svěřenců trenéra Radima Rulíka hodnotí Martin Procházka? „Už zápasem proti Finsku jsme získali dostatek sebevědomí. Soupeře jsme zaskočili aktivitou,“ vrací se k úvodnímu duelu mistrovství světa. Rozdělili trenéři správně roli brankářů? Poslechněte si Čistou hru Martina Procházky s redaktorem Petrem Tomáškem. Praha 18:00 14. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté národního týmu se radují z gólu | Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

Martine, opravdu je v pražské O2 aréně šílené horko?

My, co jsme na moderátorském místě, tak tam máme opravdu velké vedro. Jsme na úrovni kostky nad ledem. Kdyby to šlo, tak tam můžu klidně sedět v plavkách.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Čistou hru Martina Procházky ke startu světového šampionátu v hokeji

Posluchač Jirka: Co si Martin Procházka myslí o výkonech Slovenska?

Do turnaje nevstoupili vůbec dobře. Utkání s Německem se jim nepodařilo. Proti Americe už ale ukázali kvalitu, především v ofenzivě. Za tři zápasy dali už patnáct gólů, což je jen o jeden méně než Švédsko. Takže jdou nahoru.

Posluchač Jan: Hodnotí se zpětně výkony rozhodčích během zápasů na světovém šampionátu?

Určitě nějaké hodnocení tam je. Určitě to ale nefunguje tak, že by si týmy postěžovaly na rozhodčí a komise by pak konkrétního sudího vyřadila ze hry.

Jak je náročné během zápasu někoho „dohrát“? Včera se Radkovi Gudasovi povedlo v jednom střídání dohrát snad čtyři hráče...

Chválil jsem ho už v přímém přenosu. Říkal jsem tomu, že jsou to zastávky pro Švýcary. Proti Radkovi jako soupeř nemáte moc šancí. On v sobě má neuvěřitelnou energii a sílu. On to tam rozdával ve velkém stylu, prostě je zastavil.

Co zatím ukázal český tým v úvodu šampionátu?

Před týdnem jsme hodnotili vystoupení českého týmu na nepovedeném turnaji v Brně. Začátek šampionátu v Praze ale zatím ukázal, že trenéři poskládali tým tak, že v sobě má týmovost. První lajna je složená ze zkušených hráčů, druhá formace to bourá. Ve třetím útoku hrají hokejisté, kteří jsou schopní dát gól a hrají chytře. Čtvrtý útok tam lítá. Zatím si to sedlo. Čekalo se, že kritika přijde, občas to i pomáhá. Najednou fungujeme. Proti Finům jsme byli hodně aktivní a soupeře jsme zaskočili. První dva body nám hodně pomohly a zvýšily českému týmu sebevědomí.

Z pozice fanouška byl šampionát daleko víc stresující. Jako hráč si atmosféru užívám naplno, říká Rutta Číst článek

Brankář Lukáš Dostál má ze zápasů proti Finsku a Švýcarsku skvělou procentuální úspěšnost zásahů, která se vyšplhala až na 98 procent. Zajímají tyto čísla gólmany?

Petr Tomášek: Na jednotky čísel určitě nekouká. Řádově ale ano.



Martin Procházka: Během střídání a v zápase to určitě neřeší. Soustředí se na výkon. Líbilo se mi jeho gesto, že řekl v rozhovorech, že první gól proti Švýcarsku jde na jeho vrub. Určitě se gólman nedívá na kostku nad ledem, aby sledoval, kolik zákroků má.

Martine, co říkáš na krok trenérů, že pozici číslo tři má mezi brankáři Karel Vejmelka?

Většinou to bylo určené tak, že mistrovstvím projedou dva brankáři a ten třetí mladší bude načerpávat atmosféru. Zde se trenéři rozhodli pro trojici z NHL. Pokud mu dají šanci, tak možná v zápase se slabšími soupeři, tedy proti Rakousku nebo Velké Británii. Možná k tomu ale ani nedojde.

Vracel se Vejmelka ze zámoří do Česka s vědomím, že do hry nejspíš nezasáhne?

Vypadá to, že ano. Poslední přípravný duel totiž odchytala pouze dvojice Lukáš Dostál a Petr Mrázek. Určitě se to vše řeší interně dopředu.

Jak vzpomínáš na brankáře s označením číslo tři na světových šampionátech, když jsi hrál ty?

Tak, co tam můžou dělat. (smích) Kluci, kteří jsou na pozici tři, tak se starají především o pohodu v kabině.

Jaká pro tebe byla ideální délka střídání?

Něco lehce přes minutu.

Co všechno musel trenér dělat, aby dostal hráče z ledu, i když nechtěl střídat?

Zažil jsem i hráče, kteří nechtěli střídat. Teď už to kluci dodržují výborně. Málokdy se stane, že je někdy někdo na ledě přes minutu.

Dotaz posluchače: Jak zvládáte komentátorský maraton?

Nikdy jsem domácí šampionát nezažil jako aktivní hokejista, takže jsem se na to hodně těšil. Není jednoduché chodit spát ve dvě hodiny v noci a být ráno zase na značkách. Zatím mám v sobě pořád adrenalin a únava přijde asi až po šampionátu.

Kladeš hodně důraz na umístění, na kterém se umístí český tým v základní skupině před vstupem do play-off?

Určitě je lepší nastoupit na slabšího soupeře. Když se podíváme na vedlejší skupinu, tak nechcete dostat silné Švédy. Rozhodně bude příjemnější dostat třeba Lotyše.

Nebyl by světový šampionát prestižnější, kdyby se konal jenom jednou za dva roky?

Funguje to v zajetých kolejích a je to prostě nastavené, že se turnaj koná každý rok. Už nyní můžeme registrovat ohlasy, jak si všichni v Praze užívají mistrovství světa. Takže by se určitě hodilo, aby se šampionát u nás konal častěji.

Co si hokejový reportér Petr Tomášek myslí o dosavadních výkonech sudích? Hrál Michal Kempný v závěru utkání proti Švýcarsku za hranou pravidel? Poslechněte si celou Čistou hru Martina Procházky.