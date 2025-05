Rozhodla naše vyloučení. Musíme být více disciplinovaní, ví Voženílek po první prohře na turnaji

Čeští hokejisté na mistrovství světa v Herningu poprvé prohráli. Na závěr základní skupiny podlehli Spojeným státům 2:5 a obsadili ve skupině třetí místo. „S trenérem Radimem Rulíkem si často říkáme, že musíme být disciplinovaní a to jsme teď nezvládli,“ hodnotí prohru útočník Daniel Voženílek pro Radiožurnál Sport. Herning 20:20 20. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští hokejisté po prohře s USA | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: Profimedia

Kde byl podle vás rozhodující okamžik zápasu?

Myslím, že to bylo v naší nedisciplinovanosti. Byli jsme hodně vylučovaní, i když některá (vyloučení) můžou být sporná, ale tak to prostě někdy je. Proti kvalitním soupeřům, jako jsou Američané, je i pár vyloučení moc, mají poté hodně střel a vždycky se něco ujme.



Druhou třetinu jste jako tým zahráli výborně, ale Američané vás přesto přestříleli. Čím to bylo?

Dokázali si vytvořit takový tlak, že se usadili v pásmu a z toho byla spousta střel. Zkoušeli to z různých pozic a to je nepříjemné. Nejsou to takové gólové šance, ale občas tam nějaká střela spadne. Ale i tak si myslím, že rozhodla naše vyloučení.

Asi jste tím Američanům dali lehkost a šanci vrátit se do utkání. Po našich dvou gólech Davida Pastrňáka a Martina Nečase mi přišli v útlumu, ale poté přišla právě ta oslabení. Nechtěli jste si vy sami pomoct nějakým menším provokováním a vyloučením jejich hráčů?

Samozřejmě. Byla tam ale i trošku sporná vyloučení, rozhodčí pískali alibisticky. Teď jsem si uvědomil situaci, kdy jsme šli na trestnou lavici jak já, tak obránce Eyssimont. Já ho nesekl, ale oba rozhodčí mi tvrdili, že ano. To je sport, nemůžeme se vymlouvat na rozhodnutí rozhodčích. S trenérem Radimem Rulíkem si často říkáme, že musíme být více disciplinovaní. To jsme teď nezvládli. Musíme se do čtvrtfinále zlepšit a disciplína bude jeden z bodů po zápase.

Čtvrtfinále odehrajete pravděpodobně ve Stockholmu. Jak vás tíží rychlé stěhování?

Popravdě vlastně ještě vůbec netuším, jak to bude a jaké jsou tam varianty. Určitě si k tomu po zápase něco řekneme a uvidíme. A od cestování nic speciálního očekávat nejde, co nejrychleji sedneme do letadla a poletíme.