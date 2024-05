‚Jako velká party, všichni tu rádi zpívají.‘ Kanaďan se slovenskými kořeny chválí fanoušky v Praze i Ostravě

Na hokejovém šampionátu v Praze se to hemží kanadskými dresy, ale najít opravdového kanadského fanouška je skoro zázrak. Přece jenom mají to sem do Evropy trochu z ruky a je jich tu jak šafránu. Mezi fanoušky ale byl jeden fanoušek v kanadském dresu, ze kterého se nakonec vyklubal původem Slovák. Rodnou zemi ale opustil již dávno, ještě s dudlíkem v puse a s československým pasem. Praha 10:11 21. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kanaďané Blake a Zdeno na hokejovém mistrovství světa | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

„Máme to daleko, ale vyšlo to úplně parádně. Oba jsme šli do důchodu, takže máme čas,“ vyprávějí vesele Kanaďané Zdeno a Blake před O2 arenou.

Poslechněte si reportáž o kanadských fanoušcích v Praze, kdy někteří mají kořeny v Československu

Poznámka, že si museli dřevorubectvím v kanadských lesích slušně vydělat, je pobaví.

„Já jsem se narodil v Bratislavě, v Československu, je to skvělé se sem vrátit. Odešli jsme z Československa první týden v lednu 1969,“ vysvětluje o něco menší Zdeno, který má ovšem podstatně delší vousy – až na prsa. Zdeno i jeho parťák Blake žijí v Britské Kolumbii a oba fandí tamnímu Vancouveru Canuks.

„Nejdříve jsme jeli do Ostravy a viděli jsme Slovensko, jak porazilo Spojené státy. To bylo fantastické hlavně proto, že porazili Ameriku. Abych byl upřímný, i proto to bylo o tolik sladší,“ směje se Zdeno.

„Turnaj je skvělý, je to zábava. Viděli jsme, jak Rakušani porazili Finsko, to byla taky legrace,“ dodává Blake.

Živá atmosféra

„Mám rád tu atmosféru a fanoušky. Je to jak velká party, všichni tu rádi zpívají, v aréně je veselo, lidé jsou přátelští. V Ostravě to bylo podobné, jen tam byly obrovské davy Slováků, ale potkal jsem i jednoho Američana,“ popisuje Blake.

Šampionát v Česku je sice pro hokejové fanoušky velká věc, jenže ve Spojených státech se pomalu blíží finále NHL a všichni vyhlížejí, kdo si tak odnese Stanley Cup. Takže podle Blakea mistrovství světa zase tak moc nesledují.

„Myslím, že atmosféru na stadionech v play-off NHL můžeme přirovnat k tomu, co se děje tady. Abych řekl pravdu, fanoušci v zámoří budou sledovat na šampionátu tak finále nebo semifinále,“ myslí si Blake.

„Myslím, že ti, kteří mají opravdu rádi hokej, tak se čtvrtfinále, semifinále a finále podívají,“ přidává se do debaty o popularitě šampionátu Zdeno.

„Zvlášť jestli bude hrát Kanada. Očekává se, že vyhraje. Já osobně bych řekl, že ano. Ale je to turnaj, kde je spousta týmů se skvělými hokejisty. I Češi mají nejlepší hokejisty, jako třeba Pastrňáka,“ připomněl Blake českou hvězdu Bostonu.

Kanadští fanoušci strávili v Česku týden a v pondělí odletěli zpět. To znamená, že zápas Česko – Kanada uvidí pouze v televizi. Duel od 16.20 v přímém přenosu odvysílá Radiožurnál a Radiožurnálu Sport, server iROZHLAS.cz bude zápas sledovat v podrobné online reportáži.