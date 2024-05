‚Kanada je vždy nejsilnější ke konci turnaje.‘ Česko na závěr skupiny čeká duel proti největšímu favoritovi

Česko – Kanada. Na tenhle tradiční hokejový souboj dojde v úterý odpoledne na mistrovství světa v Praze. Pro oba týmy to bude poslední zápas ve skupině před vyřazovacími boji. Duel od 16.20 v přímém přenosu odvysílá Radiožurnál a Radiožurnálu Sport, server iROZHLAS.cz bude zápas sledovat v podrobné online reportáži. Praha 9:07 21. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští hokejisté se radují po gólu do sítě Velké Británie | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Je super, že hrajeme s těžším týmem. Kanada je vždy nejsilnější ke konci turnaje. Chvíli jim trvá, než si sednou na širší hřiště, to je skoro jiný hokej. Budou hrát to, co chtějí v play off, takže dobrá příprava pro nás,“ říká obránce Jan Rutta, který na mistrovství světa debutoval v roce 2017 právě proti Kanadě ještě jako extraligový hráč.

Od té doby ale odehrál přes 400 zápasů v NHL, a tak už ví, co od zámořských hráčů čekat. „Když člověk ví, co může dobrý protihráč udělat, tak si dává až přehnaný pozor,“ upozorňuje bývalý obránce Kadaně nebo Chomutova.

Rutta v poslední sezoně působil v americkém San Jose, odkud v kanadské reprezentaci žádný hráč není. To David Kämpf hraje v Torontu i s kanadským kapitánem Johnem Tavaresem, který na světový šampionát přijel po dvanácti letech.

„Sezona se nám nepovedla, takže si ji chtěl trochu prodloužit, léto je dlouhé i tak. Má rád hokej a chtěl pomoct Kanadě. Proti Johnovi to je vždy těžké, je skvělý na buly, takže to proti němu bude zábava,“ říká centr Toronta.

Vhazování jako klíč k úspěchu

David Kämpf je na vhazování pátý nejlepší na celém turnaji. A první je právě Tavares. Mezi naprostou elitu v této činnosti dříve patřil i Tomáš Plekanec, který teď působí u české reprezentace jako asistent trenéra.

„Řešíme to na každé poradě a probíhají na to detailní přípravy. Naši centři dělají na vhazování dobrou práci. Často to ale není ani o centrech, ale o reakci hráčů na stranách, aby vybojovali puky na stranách. To může rozhodnout zápas,“ popisuje Plekanec.

Rozhodnout o výsledku můžou taky tzv. rozdíloví hráči – a dva hráči právě před kanadským duelem český tým posílili – David Pastrňák a Pavel Zacha. V prvním útoku by s nimi měl hrát Ondřej Palát.

⚠️ Pozměněné útoky na českém tréninku bez dvojice z Bostonu



Červenka - Sedlák - Kaše

Kubalík - Kämpf - Nečas

Beránek - Tomášek - Flek

Palát - Kondelík - Stránský

(pořadí nemusí odpovídat) @DenikSport — Patrik Czepiec (@CzepiecPatrik) May 20, 2024

„Kvalita týmu je o dost vyšší. Trenéři se mnou o souhře s kluky nemluvili, ale hraní s nimi by bylo super a hned bychom si sedli,“ popisuje autor dvou branek na turnaji.

Duel od 16.20 v přímém přenosu odvysílá Radiožurnál a Radiožurnálu Sport, který nabídne i předzápasové studio s hokejovými legendami Václavem Nedomanským a Martinem Procházkou. Server iROZHLAS.cz bude zápas sledovat v podrobné online reportáži.