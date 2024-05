‚Ruský styl šikovných a rychlých hračičků.‘ Novotný popisuje, jak vypadá hokej v kazašské Astaně

Hokejisté Kazachstánu se připravují na dvanáctý start mezi elitou na mistrovství světa a čtvrtý v řadě. V Ostravě a třeba pak i v Praze se budou jistě snažit vylepšit historicky nejlepší umístění, kterým je desátá příčka z Rigy 2021. Stejně jako v minulosti také letos je v nominaci velké množství hráčů z nejlepšího kazachstánského klubu – Barysu Astana hrajícího od roku 2008 KHL. Seriál Radiožurnálu Sport Praha 15:08 1. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Kazachstánu slaví gól | Foto: Roman Koksarov | Zdroj: Profimedia

„Působil jsem tam dva roky, krásné roky. Nádherné město a úžasní lidé,“ vzpomíná na své působení v Astaně bývalý hokejový reprezentant Jiří Novotný, který si ale nemyslí, že by Kazachstán byl hokejová země.

„Hráči z Kazachstánu, se kterými jsem měl možnost hrát, byli šikovní. Barys byl a doteď je jediný tým, který se chytil v KHL. Nabrali si výběr z celého státu, takže když jsi byl v národním týmu, hrál jsi za Barys,“ říká Novotný

A tak to víceméně funguje stále. Přece jen na dvacetimilionovou populaci není necelých deset tisíc registrovaných hráčů a hráček všech věkových kategorií zrovna mnoho. Nejvyšší domácí soutěž hraje jedenáct dalších klubů.

Ruská škola

Hokejová škola zůstává v Kazachstánu i po více než třiceti letech od rozpadu Sovětského svazu taky víceméně stejná.

„Je to ruský styl šikovných a rychlých hračičků, nedbají moc na systém. Pořád to byla nedávno ještě jedna země,“ popisuje Novotný, bývalý hráč Českých Budějovic nebo Lva Praha.

Samostatná reprezentace Kazachstánu odehrála první soutěžní duel před 32 lety, o rok později debutovala v nižší divizi mistrovství světa. Od té doby se 11krát představila v elitní divizi, kde bude letos startovat počtvrté za sebou. Dvakrát hrála i na olympijských hrách.

Na národní sport – dostihy – hokej nemá. Zájem o něj ale v zemi není malý.

„Lidé chodí a mají tu hokej rádi,“ tvrdí Jiří Novotný.

Mezi hlavní hokejové hvězdy Kazachstánu v samostatné historii patří třeba brankář Vitalij Jeremejev nebo útočníci Jevgenij Koreškov a Nikolaj Antropov, který toho ze svých krajanů odehrál suverénně nejvíc v NHL. Měl za sebou skoro 800 zápasů, než se na sklonku kariéry vrátil domů – a kam jinam než do Barysu Astana.

„Lidi tu hokej zajímá a tak by to mělo být, pro ně ho přece hrajeme. Když vás ve městě poznají, nemají problém vás kdekoliv zastavit a popovídat si. Mám z toho radost, ale samozřejmě dost záleží na tom, jak se zrovna daří. Když se vyhrává, pozdraví a gratulují, ale když se nedaří a prohrává, tak to setkání nemusí být tak příjemné, ale to je normální,“ přiznává Antropov.

Hokejisté Kazachstánu se na nadcházejícím světovém šampionátu představí v základní skupině B v Ostravě a první zápas odehrají s Francií.