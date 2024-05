S Pastrňákem by se mohly zlepšit přesilovky, doufá expert Procházka. S Kanadou čeká vyhrocený souboj

Proč si reportér Petr Tomášek nepřeje do čtvrtfinále Německo? Měl Martin Procházka na světových šampionátech raději odpolední, nebo večerní zápasy? Absolvoval vždy dopolední rozbruslení před utkáním? Nejsou sudí příliš opatrní při rozhodování o sporných situacích před brankovištěm? „Pastrňák dokáže zápasy rozhodnout sám. snad se i díky němu začne dařit v přesilovkách,“ říká expert Radiožurnálu Sport. Poslechněte si Čistou hru. Čistá hra Martina Procházky Praha/Ostrava 14:14 21. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český hokejový útočník David Pastrňák | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Martine, dnes je ideální příležitost, kdy konečně může česká hokejová reprezentace na mistrovství světa po 14 letech porazit v základní hrací době Kanadu, ne?

Nastal čas, kdy můžeme ukázat, že jsme lepší než Kanada. Důležitější zápas bude kluky čekat ale až ve čtvrtek, kdy se rozhodne o tom, zda postoupíme do bojů o medaile.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Čistou hru Martina Procházka před zápasem s Kanadou a play off na MS

Jdeme si s Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou pro titul?

Nechci říct, že nám tato dvojice zařídí hned titul. Každopádně David Pastrňák je obrovská hvězda, který dokáže zápasy rozhodnout sám. Doufám, že budou padat góly, a hlavně v přesilovkách, které zatím nejsou naší ozdobou. To by se nyní mohlo změnit.

Musí se nyní tým přizpůsobit Pastrňákovi nebo Pastrňák týmu?

Vždy je to o týmu. Pastrňák je dobrým parťákem nejen na led, ale i do kabiny. Atmosféra s Davidem bude v týmu ještě daleko lepší.

Úterního dobrovolného rozbruslení zúčastnilo jen dvanáct hráčů.

To se divím. Po dvou dnech bez zápasů by bylo dobré si dopolední rozbruslení dát. Je to otázka dvaceti minut. Když se hraje v 16.20, tak to není zase takový problém.

David Pastrňák a Pavel Zacha už se připojili k týmu a jsou na rozbruslení před zápasem s Kanadou. @iROZHLAScz @RadiozurnalS pic.twitter.com/n2vG5KNFgu — Zuzana Jarolímková (@jarozuzka) May 21, 2024

Martine, když jsi fungoval během aktivní kariéry, tak jsi absolvoval dopolední rozbruslení?

Ano, měl jsem to rád. Osahal jsem si hokejku, brusle, a když si dáte těch dvacet minut na ledě, tak se pak při zápase cítíte lépe. Většina hráčů jsme to tak měli, málokdo chyběl. I to dává dohromady týmovost.

Dopolední rozbruslení bylo tehdy povinné?

Když to bylo po dvou dnech volna, tak ano. Jinak když se zápasy kupily rychle za sebou, tak to nebylo potřeba.

Dotaz posluchače: Je možné, že lotyšský brankář Kristers Gudlevskis během zápasu v Ostravě zhubnul sedm kilo?

Přijde mi to přitažené za vlasy. On se ale pomalu nemohl zvednout z ledu. Moc to nechápu, hráči mají přece i během zápasu pitný režim zmáknutý.

Postupová matematika pražské skupiny. Češi mají čtvrtfinále jisté, stále můžou skončit na prvním místě Číst článek

Posluchač Míra: Jak odlišná je příprava na utkání, když se hraje v 16.20 a ve 20.20?

Vše se posouvá podle začátku utkání. Když se hraje večer ve 20.20, tak mají hráči oběd klidně až někdy po dvanácté hodině, když se hraje od 16.20 tak je ideální se najíst do půl dvanácté. Do kabiny se pak chodí třeba dvě hodiny před utkáním. Mně se hrálo lépe odpoledne, nerad jsem čekal na večerní duely.

Petr Tomášek: Finům už několikrát pomohlo, že rozhodčí jejich soupeřům neuznali gól jenom proto, že hráč má jednu brusli v brankovišti. Martine, nejsou sudí zbytečně opatrní?

Jsou. Vždyť každý pokyn trenéra je, aby se hráči tlačili před brankáře. Když nedojde k přímému kontaktu s brankářem, tak bych góly uznával. Hra by měla větší spád.

Posluchač Petr: Jak v praxi funguje udělování pokynů před zápasem pro jednotlivé formace?

Většinou se to spojuje. My jsme to měli tak, že jsme si dali kávu, sendvič a byli v místnosti, kde probíhal i videorozbor. To funguje pro celý tým. Konkrétní pokyny pak padají až těsně před zápasem.

Martine, mělo by ještě smysl kontaktovat Filipa Hronka s potenciální účastí na světovém šampionátu?

Pokud by haprovala obrana, tak ano. Pamatuji si třeba, že švédský útočník Mats Sundin jednou dorazil až na semifinále. V případě Davida Pastrňáka by se takto také určitě čekalo.

Hronkovi končí sezona, Vancouver sedmý zápas druhého kola s Edmontonem nezvládl a prohrál 2:3 Číst článek

Dotaz posluchače: Dal si Martin Procházka během mistrovství světa klobásu a pivko, co říká na ceny?

Klobásu jsem neměl, pivko samozřejmě ano. Byl jsem ve fanzóně před českým zápasem a stojí tam plzeňské pivo 75 korun do kelímku, což je běžná cena v pražských hospodách v centru.

Jaký tip máš na duel Česka proti Kanadě?

Kanada už se bude chtít připravit na čtvrtfinále. Bude to vyhrocenější utkání. Není za mě tolik důležitý výsledek, ale spíše je potřeba, aby se kluci dobře navnadili na čtvrtfinále.

Co se v národním týmu fasuje za oblečení?

Od ponožek, bot až po čepice. Dostaneš sportovní, vycházkové boty, stejně tak soupravu tréninkovou a vycházkovou. Poté čepici, bundu a sako. Je to prostě velký pytel věcí.

Duel Kanada – Česko od 16.20 v přímém přenosu odvysílá Radiožurnál a Radiožurnálu Sport, server iROZHLAS.cz bude zápas sledovat v podrobné online reportáži.