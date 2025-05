Nečas by byl obrovskou posilou. Dvě prohry před šampionátem nic neznamenají, říká Procházka

Na světový šampionát v hokeji, který začíná v pátek, nominoval trenér Radim Rulík 24 hráčů, z nichž třináct bude obhajovat zlaté medaile z Prahy. Ve hře je ještě přílet dalších hráčů z NHL, úspěšná zdravotní prohlídka dělí od šampionátu Martina Nečase. „Přeju si, aby to vyšlo, byla by to obrovská posila,“ říká expert Radiožurnálu Sport Martin Procházka. Brno 11:53 5. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obránce Jiří Ticháček před dalšími českými hokejisty po zápase se Švýcarskem | Foto: Martin Sekanina | Zdroj: Profimedia

Trenér Radim Rulík potvrdil, že hokejová reprezentace čeká na přílet útočníka Martina Nečase. Je to logická věc čekat na pozdní přílet dalšího hráče?

Jednoznačně, o jeho kvalitách nejde pochybovat. To ukázal i loni, kdy po příletu patřil k nejlepším hráčům a letos v NHL to jen potvrzoval. Přeju si, aby to vyšlo, byla by to obrovská posila.

Které jméno tě v nominaci překvapilo?

Zranění jiných obránců pomohlo Jiřímu Ticháčkovi, kterému loňský šampionát těsně unikl. Letos se do týmu dostal a jsem za to rád. Bohužel se tam opět nedostal Filip Chlapík, který už musí být zvyklý na to, že z nominace na poslední chvíli vypadne.

Chlapík asi musí být smutný. Se Spartou vypadl v semifinále extraligy a již poněkolikáté mu unikla finální nominace na mistrovství světa. Jaké to jsou pocity?

Určitě do poslední chvíle věříte, že se vám ta nominace povede. Mrzí to, ale dá se to rozdýchat. Jde o něco jiného, pokud se jedná o olympiádu, která je v průběhu sezony. Mistrovství je na závěr, a někdo proto musí být dost zklamaný z toho, že si po delší přípravě neprodlouží sezonu.

Překvapilo tě, že hráči z NHL jako Jakub Lauko nebo Adam Klapka neměli jisté místo v nominaci? Bylo tomu tak i za tvojí hráčské kariéry?

Za nás to právě téměř jisté bylo. Trenéři ihned věděli, kam je zařadit. Hrálo se trochu více jednodušeji, takže si je trenéři nemuseli ozkoušet speciálním systémem, jaký má Radim Rulík. Spíše šlo i improvizaci a cit na ledě a to se u hráčů z NHL vědělo, že mají a jejich místo v reprezentaci bylo jistější.

Teoreticky se ještě čeká na Tomáše Hertla a Davida Kämpfa, jejich série v play-off NHL ale teprve začínají. Má tohle čekání smysl? Loni to s čekáním na Martina Nečase či Davida Pastrňáka vyšlo.

Zrovna u těchto dvou hráčů se to vyplatí. David má v Torontu na práci především defenzivní činnost a do našeho týmu by zapadl skvěle. Stejně by zapadl i Tomáš Hertl, ten je v předbrankovém prostoru neskutečně silný a patří mezi hvězdy NHL. S tím čekáním určitě souhlasím.

Podobně jako loni zakončila reprezentace poslední přípravný turnaj porážkou, Švýcaři v Brně vyhráli 5:2. Trenér Rulík se několikrát nechal slyšet, že těsně před mistrovstvím světa vyhrávat příliš nechtěl, aby to tým neuspokojilo. Může se něco podobného opakovat i letos?

To zase tolik podstatné není. Sice to několikrát řekl, ale tým se tvoří celou sezonu a hráči, kteří měli šanci se do nominace dostat, měli šanci se ukázat. A to je pro trenéra důležitější než výsledky. Prohry týmu neublíží a před šampionátem žádná panika není.



Kdo tě na Českých hokejových hrách nejvíce zaujal?

Adam Klapka. Nejen tím, že je velmi vysoký, ale i jeho hrou a tím, jak dokáže svoji výšku využít. Obrovsky mu pomohla celá štace v zámoří, hokejově vyspěl, a to i přesto, že se často stěhoval mezi NHL a AHL. Pro soupeře bude velmi nepříjemný hlavně v soubojích.