Z pozice fanouška byl šampionát daleko víc stresující. Jako hráč si atmosféru užívám naplno, říká Rutta

Jak si opora defenzivy české hokejové reprezentace užívá volný den na šampionátu? Co říká na bouřlivou podporu fanoušku? „O2 aréna je srovnatelná se stadiony v zámoří, ale atmosféra při mistrovství světa je úplně na jiné úrovni," přiznává v exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál Sport obránce San Jose Jan Rutta. Praha 16:42 14. května 2024

Jak hodnotíte dosavadní průběh šampionátu z českého pohledu?

Určitě bychom si přáli mít po třech zápasech víc bodů. Jinak jsem ale nadšený, protože hraji poprvé mistrovství světa doma v Praze. Atmosféra je úžasná a jako tým neskutečně makáme.

V roce 2019 jste hrál na šampionátu v Bratislavě. Jaký rozdíl je mezi šampionátem na Slovensku a v Česku?

Stadion v Bratislavě se s O2 arénou nedá srovnat. Žilo to tady na zápase s Finskem ve velkém stylu. Když se nehrají zápasy a člověk má možnost se projít po Praze, tak je to skvělé.

Jak vnímáte podporu fanoušků přímo na ledě?

Když jsem jako hráč přímo na ledě, tak to tolik nevnímám. Slyším to především, když jsem na střídačce, to je hukot. Určitě můžou křičet ještě víc. O2 aréna je srovnatelná s arénami v Americe, ale atmosféra je úplně někde jinde.

Jak budete hodnotit váš progres za posledních deset let, kdy jste se z Kadaně propracoval k zisku dvou Stanley Cupů a účasti na mistrovství světa?

Zpětně to moc nehodnotím. Jsem šťastný, že jsem tady. Minulé mistrovství světa jsem zažil jako divák, teď to prožívám jako hráč a je to úžasné. Z pozice fanouška to pro mě bylo předtím daleko víc stresující. Je pro mě velká čest si tady zahrát.

Radíte mladším borcům v kabině?

Začal jsem to dělat tento rok, protože i v San Jose máme mladší tým. Do role zkušenějšího hráče dospívám. Tým máme celkem vyvážený, z obránců je tam jenom mladičký David Špaček, u kterého ale není poznat, že je mu jen 21 let, protože hraje výborně. Vždy moc rád všem pomůžu, ale nemyslím si, že by to zrovna David potřeboval.

Je předností českého celku, že je tam vyváženost nejen ve věku, ale i v herních zkušenostech?

Tlak v Praze je daleko větší, než když se hraje kdekoliv jinde. Určitě je výhoda mít tým zkušenějších hráčů.

Panuje celkem teplé počasí, jak se to projevuje přímo na ledě?

Hodně jsem se toho bál po turnaji v Praze, kdy to byl najednou opravdu plavecký stadion. Teplotně to není zas tak hrozné. Sice když se hraje třeba už třetí zápas během dne, tak to není ideální a v polovině třetiny už je to trochu zvorané. Čekal jsem to ale horší.

Během šampionátu bydlíte na hotelu Stages. Koho máte za spolubydlícího?

Na pokoji jsem sám.

Jak během turnaje trávíte volný den?

Bydlím v Praze, takže zajedu na pár hodin domů, kde vypnu od hokeje. Už několik let mám nastaveno to, že si snažím domů práci nebrat. Ne vždy to jde, ale většinou to funguje, takže to měnit nebudu.

Jak jste spokojen se zázemím, co je vám poskytnuto? Myslím tím stravu, fyzioterapii a podobně.

Jsem nadšený, je o nás postaráno krásně. Lokace hotelu je velice příhodná a vaří tu úžasně. Máme vše, co potřebujeme k úspěchu.

David Tomášek si v minulém rozhovoru nemohl vynachválit kuchaře, kterého si mistrovstvský Třinec vozí sebou i přes play-off. Jak vám chutná to, co připraví?

Já se tak nedivím, že každý rok vyhrávají, všichni si tu chrochtáme. Měli by se na to podívat týmy, co Třinec chtějí porazit.

Když se podíváte na jídelní lístek, co vám nejvíce chutnalo? David Tomášek vypíchl krevety, ale nevím, jestli jste na mořské plody.

Nebyla jediná věc, která mi nechutnala. Mořské plody mám rád a krevety byly výborné. Já mám rád hovězí, toho tu byl velký výběr. Zrovna v pondělí jsme měli výborný filet (mignon), to mám hodně rád.

Jste zvyklý na to, že během turnaje se tolik netrénuje? Rozbruslení, nácvik střelby, přesilovek probíhá, ale je pro vás osobně dobře malý počet zátěže?

V Evropě se to dělá trochu jinak, v USA se hraje každý druhý den, takže se tolik netrénuje. Rozpisem je to vlastně dost podobné. Je to mix a za mě je to ideální. Zápasy jsou to, proč se hraje a radši dám přednost odpočinku - to ale bude spíše věkem.

A co posilovna?

Ta je velmi důležitá. Je potřeba tělu vracet věci, které si během zápasu vezme. Pro mě je často bruslení až moc, takže svaly dokážou být přetížené a může tam dojít ke zranění.

Když posilujete, tak potřebujete i zregenerovat. Jak využíváte vcelku široký tým kustodů a masérů?

Využívám je denně. Místnost masérů má dobrou auru, tam se vždy rádi sejdeme a trávím tam čas. Člověk může pomoct svému tělu nějakou procedurou, ale vždy se tam najde i dobrá historka. To pomáhá i mysli.

A prozradíte nějakou?

To nejde (smích).

Je to povídání spíše o věcech mimo hokej?

Někdy to je i o hokeji, ale já jsem nadšený z toho, že naposledy jsem na mistrovství hrál v Bratislavě. To už je pět let a být v česky mluvící kabině je úžasné.

Obzvláště poté, co ze San Jose odešel Tomáš Hertl?

Ano, ale zase přišel Vítek Vaněček. Doufám, že s ním bude taky dobrá konverzace. Hertlíka je velká škoda.

Hlavní požadavek trenéra Radima Rulíka je komunikace na ledě, to šlo vidět i v přípravě. Je to fungování na dobré úrovni? Dá se na ledě vůbec rozumně mluvit?

To je pravda. Pamatuji si, že první zápasy v Brně, kde jsou kotle za bránami, to bylo pro nás obránce těžké. Hlavní část konverzace je při nahození puku a při obraně toho nájezdu. Přiletěl tam puk a já nic neslyšel. Dá se to, ale musí se křičet.

Dalším vaším soupeřem bude Dánsko. Jak moc se vám změní denní režim, když budete hrát poprvé odpolední zápas od 16.20. Asi si před zápasem nepojedete odpočinout domů?

Ne, to budeme s celým týmem na hotelu. Ani jsem ještě neviděl rozpis, uvidíme, jestli půjdeme vůbec na rozbruslení.

Ano, máte jej napsané od středečních deseti hodin.

Tak uvidíme. Za mě jsou lepší večerní zápasy, byť chápu, že je těžké zmáčknout tři zápasy v jeden den a aby lidé mohli v klidu přijít z práce. Pro hráče je ale 20.20 pozdě. Než se dodělají novinářské mix zóny, tak člověk večeří po půlnoci, což pro tělo není ideální. To je ale daň za to, že se hraje výborný turnaj před skvělými diváky.

S Dány to český národní tým nikdy neměl jednoduché. Byly to často výhry po prodloužení nebo nájezdech. Jak náročný to bude zápas? Bude to podobné Norsku nebo Švýcarsku?

Doufám, že start bude jiný než s Norskem, to jsme si solidně zavařili. Bude to mít vzestupnou tendenci a musíme hrát výborně od první minuty. V dnešním hokeji je málo soupeřů, které přejedete o deset gólů. Pokud budeme hrát tak, jako poslední zápasy, tak to dopadne dobře.

Může odpolední čas být výhodou v lepší kombinaci? Led bude připravený od začátku a nebude na něj působit vedro a poškozený led z předchozího zápasu. Přijde mi, že puky docela skáčou.

Uvidíme, občas to jsou takové malé bochníky. Je mi jasné, že ledaři to nemají jednoduché, ale to je pro všechny stejné. Vím, že ten zápas dobře odstartujeme a musíme Dány přejet.

Jaký tipujete výsledek?

Vítězství (smích). Abych řekl pravdu, je mi jedno kolik vyhrajeme, ale chci, aby náš výkon byl lepší a abychom budovali naši hru. Turnaj ještě nekončí a máme před sebou spoustu práce. Za mě je momentálně proces před výsledkem, ale tři body potřebujeme i tak.