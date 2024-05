Slováci ztratili náskok tří gólů, přesto proti USA slaví. ‚Báli jsme se zápas dovést do konce,‘ říká Čerešňák

Slovenští hokejisté srazili v ostravské B skupině světového šampionátu jednoho z favoritů. Velice silný výběr Spojených států porazili 5:4 v prodloužení. Velkou výhru si Slováci užívali před vyprodanou halou v prakticky domácím prostředí. Ostrava 12:11 14. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenští hokejisté Juraj Slafkovský, Martin Pospíšil, Šimon Nemec a Martin Fehérváry slaví gól do sítě USA | Foto: Branislav Račko | Zdroj: Profimedia

„Je to skvělé a užíváme si to. Už se těšíme, až si zahrajeme s Polskem,“ chválí nájezd slovenských fanoušků na Ostravu třinecký útočník Libor Hudáček.

Slováci začali prohrou s Německem, pak si zastříleli proti Kazachstánu a teď zdolali Spojené státy.

„Pokračujeme v tom, co chceme budovat. Doufám, že to půjde dál a budeme se zlepšovat,“ pokračuje útočník Třince, který má na kontě už tři góly a dvě přihrávky. Slováky nakonec nemuselo mrzet ani ztracené vedení 4:1 po dvou třetinách.

„Měli jsme to skvěle rozehrané, škoda gólů, které jsme dostali. Asi jsme se báli zápas dovést do vítězného konce. To je ale další zkušenost a my to poté musíme zužitkovat v průběhu turnaje. Naštěstí jsme to nakonec zvládli,“ přidal slovenský obránce Peter Čerešňák.

Na Slovácích nebylo znát ani zklamání ze ztraceného vedení, výhra v prodloužení vše převážila.

„Kdyby nám před zápasem někdo nabídl dva body, tak bychom byli rádi. To je prostě hokej, vyhráváte a soupeř to během chvíle dotáhne. Poté jsme ukázali sílu, energii a vítěznou mentalitu,“ chválil spoluhráče Hudáček.

A Slováky nijak nerozhodily ani americký důraz a provokace už od úvodního buly.

„Všimli jsme si toho už v přípravném zápase před šampionátem. Byli jsme na to připraveni a věděli jsme, do čeho jdeme,“ doplnil obránce Pardubic.

V úterý si Slováci odpočinou a ve středu se v Ostrava Aréně chystá velký slovensko-polský souboj. Zápas v přímém přenosu odvysílá stanice Radiožurnál Sport.