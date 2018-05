Komentáře hokejových legend na iROZHLAS.cz. Speciál k MS nabídne i přímé přenosy a kompletní servis

Tým trenéra Josefa Jandače nastoupí k prvnímu zápasu v Kodani v sobotu od 20 hodin a 15 minut ve federálním derby proti Slovensku. Na Radiožurnálu budou utkání komentovat František Kuna a Petr Kadeřábek, server iROZHLAS.cz zpravodajství z místa ještě rozšíří.

„Pro mistrovství světa jsme připravili hokejový speciál. Hokejoví fanoušci i ostatní čtenáři v něm najdou online přenosy, reportáže, rozhovory, postřehy reportérů i kompletní výsledkový servis. Účinkování českého týmu budou ve sloupcích komentovat legendy českého hokeje. Stránky jsou dobře uzpůsobené i pro čtenáře na mobilních telefonech,“ říká projektový manažer serveru iROZHLAS.cz Jiří Špaček.

Češi v základní skupině MS 5. května 20:15 - Česko - Slovensko 6. května 16:15 - Česko - Švédsko 8. května 20:15 - Česko - Švýcarsko 10. května 20:15 - Česko - Rusko 11. května 20:15 - Bělorusko - Česko 13. května 16:15 - Francie - Česko 14. května 20:15 - Česko - Rakousko

Své příspěvky na zpravodajský server Českého rozhlasu přislíbili třeba šestinásobný mistr světa Vladimír Martinec, držitelé „zlatého hattricku“ Tomáš Vlasák, Martin Ručinský a Viktor Ujčík, dalším komentátorem bude Jan Čaloun, který má i zlato z Nagana.

Jako první okomentoval český tým stříbrný olympionik, mistr světa a bývalý kapitán národního týmu Milan Nový, který se zaměřil na roli Tomáše Plekance:

„Tomáš říká, že tam nejede nikoho učit, a to říká správně. O tom to není, vždyť jste v národním týmu, ti kluci jsou na vysoké úrovni. Ale on je ten hlavní chemik. Když fungují vztahy v mužstvu, když je všechno správně nastavené, tak ten zkušený hokejista mluví s nováčky. Mladíci vědí, co to je za osobnost, co všechno dokázal, a stačí jen, aby se spolu bavili, šli na kafe a pomůže to celému týmu,“ píše Nový.

Ze všech zápasů českého národního týmu v Dánsku nabídneme online přenosy. V základní skupině reprezentace odehraje sedm zápasů, další program bude určen podle výsledků.

Pro lepší přehled o situaci ve skupinách najdou čtenáři hned na hlavní stránce speciálu průběžně aktualizované tabulky, chybět nebude ani program zápasů a všechny výsledky.