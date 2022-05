Začíná hokejové mistrovství světa. Češi čekají na medaili deset let, šanci jim dává absence Rusů

Po roce opět začíná mistrovství světa v ledním hokeji. Letos je dějištěm šampionátu Finsko, v halách v Helsinkách a Tampere se bude hrát od 13. do 29. května. Čeští reprezentanti, které nově vede finský trenér Kari Jalonen, cítí po loňském zklamání šanci na medaili. Jejich největšími konkurenty pravděpodobně budou domácí Finové a obhájci titulu z Kanady. Na stupně vítězů čekají Češi deset let, na zlato dvanáct. Tampere/Helsinki (Finsko) 6:05 13. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Začíná hokejové mistrovství světa | Foto: Annegret Hilse | Zdroj: Reuters

Hokejoví nadšenci letos budou za sportovním svátkem cestovat do země olympijských šampionů a úřadujících světových vicemistrů – hrát se bude v Helsinkách a Tampere.

Mistrovství světa spatří plné tribuny poprvé od roku 2019, během loňského šampionátu v Lotyšsku totiž platila přísná koronavirová opatření a předloni se plánovaný turnaj ve Švýcarsku kvůli pandemii vůbec nekonal.

V roce 2021 odebrala Mezinárodní hokejová federace (IIHF) pořadatelství šampionátu Bělorusku kvůli neuspokojivé situaci v zemi v souvislosti s pokračující autokratickou vládou prezidenta Alexandra Lukašenka a politická kontroverze se nevyhnula ani letošnímu ročníku.

Z důvodu ruské agrese na Ukrajině si na mistrovství světa nezahrají hokejisté Ruska a Běloruska. Sborná tak bude na světovém šampionátu chybět poprvé po šedesáti letech. Týmy nahradily výběry Rakouska a Francie.

Pořadatelé zároveň potvrdili, že z každé vstupenky, kterou si lidé od dubna koupí, bude zasláno pět eur Ukrajinské hokejové federaci.

Na Finsko mají čeští reprezentanti spíše dobré vzpomínky. Právě z mistrovství pořádaném v roce 2012 Švédskem a Finskem si odvezli dosud poslední medaile, když porazili v boji o bronz Finy 3:2. O rok později ale odjížděli už po čtvrtfinálové prohře se Švýcarskem. České čekání na cenný kov tak trvá dlouhých deset let.

Systém turnaje

I ve Finsku bude platit již tradiční rozdělení týmů na dvě osmičlenné základní skupiny. První čtyři celky z obou skupin následně postoupí do vyřazovací fáze, kdy proti sobě budou ve čtvrtfinále nasazeni podle obvyklého klíče – první proti čtvrtému z protější skupiny a druzí proti třetím.

ZÁPASY ČESKÉHO TÝMU, SKUPINA B Česko - Velká Británe (sobota 14. 5., 15.20)

Česko - Švédsko (neděle 15. 5., 19:20)

Česko - Rakousko (úterý 17. 5., 15.20)

Česko - Lotyšsko (čtvrtek 19. 5., 19.20)

Norsko - Česko (sobota 21. 5., 19:20)

USA - Česko (pondělí, 23. 5., 15:20)

Finsko - Česko (úterý 24. 5., 19:20)

Celý pavouk play-off je na stránce tipovací soutěže serveru iROZHLAS.cz, kde si můžete zkusit odhadnout vývoj vyřazovací fáze šampionátu. Mistrovství můžete sledovat na stanici Radiožurnál Sport, která bude zápasy českých týmů vysílat živě.

Český tým zahájí svou cestu základní skupinou B v sobotu 14. května ve 14.05 proti outsiderům z Velké Británie. Zřejmě nejtěžší zápasy je čekají 15. května v 19.20 proti Švédsku, 21. května v 15.20 proti USA a 24. května v 19.20 proti Finsku. Dalšími soupeři ve skupině jsou Rakousko, Lotyšsko a Norsko. Své zápasy hrají svěřenci Kariho Jalonena v Tampere.

Play-off začíná 26. května. Turnaj vyvrcholí finálovým zápasem v Tampere 29. května v 19.20. Pokud Češi dojdou až do něj, s trochou štěstí se během celého turnaje do Helsinek přesouvat nebudou, v hlavním městě se ve vyřazovací části hrají jen dvě čtvrtfinálová utkání.

Český tým

Nový trenér, povedená příprava a vysoká očekávání. Paralely s loňským mistrovstvím světa v Lotyšsku jsou u českého týmu zřejmé. Jelikož ale národní tým v Rize nakonec herně nepřesvědčil a skončil už ve čtvrtfinále, je jasné, že pravda se ukáže až na ledě v Tampere.

Nálada je ale v českém táboře výborná. Po odchodu Filipa Pešána se hokejový svaz rozhodl vydat novým směrem a ukázal poprvé na zahraničního kouče – Fina Kariho Jalonena, který na lavičce reprezentace své země získal na mistrovství světa v roce 2016 stříbro.

„Jsem realista a vím, že můžeme vyhrát zlato, ale pouze když půjdeme den po dni a zápas po zápasu,“ řekl Jalonen po oznámení týmové nominace. Před výběrem své elitní pětadvacítky si vyzkoušel hráče ve dvanácti zápasech a devět z nich se mu podařilo vyhrát. Za zmínku stojí především triumf na Švédských hrách, kde Češi porazili domácí výběr 2:1, Finy 3:1 a Švýcary 3:0.

V české nominaci je zatím sedm hráčů z NHL. Mezi nimi jsou brankáři Karel Vejmelka a Lukáš Dostál, zkušení obránci Filip Hronek a Radim Šimek a útočná esa Tomáš Hertl, Dominik Simon a Jakub Vrána. Ve hře je nadále přílet dalších hráčů, kteří v NHL vypadnou z 1. kola play-off.

V Jalonenově výběru jsou pouze dva hráči, kteří si pamatují, jak chutná medaile z mistrovství světa – zkušený centr David Krejčí a kapitán týmu Roman Červenka.

V nominaci je i řada nováčků, v obraně by se například mohl ukázat teprve osmnáctiletý David Jiříček z Plzně. Pozvánku dostali i další mezinárodně méně zkušení hráči z české ligy – Petr Holík z Komety, Petr Kodýtek z Plzně či Jiří Černoch z Karlových Varů.

Překvapivě se nedostalo na nejproduktivnějšího extraligového hráče Filipa Chlapíka, kouč Jalonen přiznal, že se mu sparťanský forvard nehodí do přesilovek. Vedle útočníků z NHL tak bude střílení gólů například na Michaelu Špačkovi z Frölundy, Matěji Stránském z Davosu nebo na extraligovém duu Jakub Flek, Matěj Blümel.

A jak vidí české šance na úspěch sázkové kanceláře? Vzhledem k absenci Ruska je podle nich Jalonenův výběr čtvrtým největším favoritem na zisk zlata. Větší šance přisuzují obhájcům z Kanady, domácím Finům nebo výběru Švédska.

Nominace českých hokejistů na MS 2022 Brankáři: Lukáš Dostál (Anaheim/NHL, San Diego/AHL; 0 startů), Marek Langhamer (Ilves Tampere/Fin.; 6), Karel Vejmelka (Arizona/NHL; 2), Obránci: Tomáš Kundrátek (80 zápasů/10 branek), David Musil (oba Třinec; 50/0), David Jiříček (Plzeň; 13/2), Filip Hronek (Detroit/NHL; 35/7), Michal Jordán (Chabarovsk/KHL; 92/5), David Sklenička (Kärpät Oulu/Fin.; 68/5), Jan Ščotka (Jyväskylä/Fin.; 22/1), Radim Šimek (San Jose/NHL; 33/5), Útočníci: Jiří Černoch (15/5), Jakub Flek (oba Karlovy Vary; 39/8), Matěj Blümel (Pardubice; 33/10), Petr Holík (Brno; 43/15), Petr Kodýtek (Plzeň; 21/2), David Krejčí (Olomouc; 42/9), Roman Červenka (Rapperswil-Jona/Švýc.; 166/42), Tomáš Hertl (San Jose/NHL; 39/5), Dominik Simon (Anaheim/NHL; 38/9), Jiří Smejkal (Pelicans Lahti/Fin.; 42/5), Matěj Stránský (Davos/Švýc.; 42/6), Michael Špaček (Frölunda/Švéd.; 29/3), Jakub Vrána (Detroit/NHL; 19/8), Hynek Zohorna (Oskarshamn/Švéd.; 53/7).

Hvězdy šampionátu

Hvězdy NHL se na olympijské hry v Pekingu nepodívaly, soupisky týmů na mistrovství světa už jsou ale o známá jména bohatší. Jací hráči by mohli táhnout favorizované celky?

Matthew Barzal (Kanada)

Kanada opanovala loňské mistrovství světa a favoritem bude i ve Finsku, přestože do Helsinek veze množství hráčů bez zkušeností ze světového šampionátu. Nenápadnou hvězdou by měl být čtyřiadvacetiletý forvard Mathew Barzal, držitel ceny pro nejlepšího nováčka NHL z roku 2017. Útočník New York Islanders není žádným kanonýrem, jeho síla je ale v komplexnosti a kreativitě. Pro „javorové hvězdy“ to může být klíčový hráč.

Mikael Granlund (Finsko)

Čerství držitelé olympijského zlata z Finska dlouhodobě drtí své soupeře především týmovou organizovanou hrou, kde pro velké individuality není místo. Jeden výjimečný hráč z NHL se ale ve finském výběru určitě objeví – Mikael Granlund vypadl s Nashvillem z play-off už po čtyřech zápasech a domácí šampionát tak stihne. V zámořské soutěži letos rychlý forvard nasbíral skvělých 53 asistencí, může být také velkou zbraní během přesilovek.

Seth Jones (USA)

USA zvolilo pro světový šampionát tradičně sestavu plnou mladíků. Největší jméno tak najdeme v obraně, je jím sedmadvacetiletý Seth Jones. Kapitán Američanů je i přes svou výšku velice obratný a dokáže týmu pomoci v defenzivní i ofenzivní třetině. Na turnaji se obránce Chicaga objeví po boku svého mladšího bratra Caleba.

Rasmus Dahlin (Švédsko)

Švédové mají po fiasku v Lotyšsku, kdy ani nepostoupili ze skupiny, co napravovat. K tomu jim má pomoci hned několik hvězd z NHL. Kromě osvědčených jmen jako Oliver Ekman Larsson či Erik Gustafsson by zraky fanoušků měly směřovat na vycházející hvězdu Rasmuse Dahlina. Dvaadvacetiletý obránce Buffala dokáže vybruslit z jakékoliv situace a pro Švédsko může být hodně platný v protiútocích.

Nico Hischier (Švýcarsko)

Jednička draftu z roku 2017 má za sebou dosud nejlepší sezonu v NHL, Hischier v ní za New Jersey Devils nastřílel 21 gólů a zaznamenal 39 asistencí. S týmem Švýcarska, který je mnohými považován za černého koně turnaje, bude chtít potvrdit reputaci výborného rychlého centra s citem pro přihrávku.