Bago jako specifikum českého hokeje. ‚Pro brankáře je to za trest,‘ říká o tréninkové hře Langhamer

Čeští hokejisté mají po konci programu základních skupin na mistrovství světa den bez utkání, ve čtvrtek je pak čeká v Helsinkách čtvrtfinále proti Německu. Pro zlepšení nálady jim může pomoci i jedna tréninková činnost specifická právě pro české hokejisty. Hraje se na konci tréninku a říká se jí bago. Pro hráče je za odměnu, pro brankáře spíš za trest. Od zpravodaje z místa Helsinki/Tampere (Finsko) 14:58 25. května 2022

„Gólmanům se to moc nelíbí, ti vždycky nadávají, aby to už skončilo,“ směje se útočník David Kämpf.

„Langoš (brankář Marek Langhamer) nebyl moc šťastný. Gólmani to nemají rádi, což chápu, protože se tam furt musí přesouvat. Na ledě si uděláte nějaké kličky, popichujete se s kluky, ale v bráně to není nic moc,“ navazuje na něj Michael Špaček.

Bago se hraje v jedné třetině kluziště na jednu branku, zpravidla jsou proti sobě dvě pětice hráčů, branka platí pouze po přihrávce od spoluhráče. A tak se dost často hraje právě před brankovištěm a gólman se má co otáčet. Třeba právě zmíněná brankářská dvojka Marek Langhamer.

„Je to za trest... Jste tam pro ostatní hráče, gólman nemůže vyhrát ani prohrát. Kluci se to samozřejmě snaží dávat do prázdné brány, takže bago je možná to poslední, co vás na tréninku dorazí,“ říká brankář hájící barvy Ilves Tampere.

I když je to pro gólmany náročné, stejně se Langhamer směje. A možná i proto, že zase tak často na tréninku tuto hru trpět nemusí.

„Bavil jsem se o tom s Tomášem Hertlem, říkal mi, že Američani na tohle nejsou, aby si začínali vymýšlet nebo modifikovat pravidla. Takže to ani nezkoušel, já to v Rusku nebo Finsku také neviděl,“ říká Langhamer.

„Kdo je nejlepší v bagu? Jirka Smejkal,“ směje se Špaček. „Všechny hází na mantinel, hraju s ním vždycky rád, protože nerad hraju proti němu,“ doplňuje.

Sám si bago při angažmá ve Švédsku taky neužije a teď je rád, že může zahrát s důrazným Smejkalem. Přitom je to disciplína pro šikovné ruce a dobrou orientaci.

„Ve Švýcarsku bago vůbec nehrajeme, v Třinci jsme také moc nehráli, takže se na něj vždy těším. Od malička se vždycky hrálo bago za odměnu na tréninku nebo když se vyhrál zápas. Moc zemí to nezná, kromě Čechů možná jen Slováci, jinak je to asi všechno,“ říká o českém hokejovém specifiku útočník Davosu Matěj Stránský.

Doufá, že si ho zahraje i v pátek. To by totiž znamenalo, že Češi ve čtvrtek přejdou ve čtvrtfinále přes Německo a právě v pátek by tak mohli trénovat před víkendovými boji o medaile. Zápas začíná v 15.20 a stanice Radiožurnál a Radiožurnál Sport z něj nabídnou přímé přenosy.