Procházkovi na mistrovství světa chyběli elitní útočníci a Gudas. Vyzdvihl první formaci a Fleka

Čeští hokejisté medaile ze světového šampionátu v Dánsku a Švédsku nepřivezou, vypadli totiž po čtvrtfinálové porážce 2:5 se Švédskem. Je konec mezi nejlepší osmičkou neúspěch? A co národnímu týmu chybělo? České působení na mistrovství světa hodnotí hokejový expert Radiožurnálu Sport Martin Procházka.

Dvě porážky na turnaji, s Američany a hvězdným Švédskem, znamenaly konec Čechů v turnaji. Je to neúspěch?

Každé čtvrtfinále, které prohrajete, se dá považovat za neúspěch. Nepostoupíte mezi tu čtveřici, kde se dá hrát ještě o bronzovou medaili. Kluci hráli celkem srdnatě, bojovali, ale utekla jim první třetina a to rozhodlo.

Co národnímu týmu chybělo oproti loňskému roku nejvíc, kdy šampionát v Praze vyhrál?

Díky omluvenkám nebyl tým doplněný všemi hráči z NHL, těmi hvězdami. Radko Gudas v obraně obrovsky chyběl, hráč, který v kritických situacích na sebe bral zodpovědnost. Chyběli i další útočníci, ať to byl Ondřej Palát, Pavel Zacha, David Kaše a další kluci. Nebylo to úplně poskládané, ale trenéři neměli jinou možnost. Poskládali to, co asi nejlépe mohli poskládat, ale ukázalo se, že když jsou týmy poskládané z NHL, tak je tam opravdu velký rozdíl.

Švédové měli tým plný hráčů z NHL, zápas se jim povedl. Co v tomto zápase nezafungovalo v českém týmu?

Nevyšel nám úvod utkání, první třetina. Nejdříve jsme inkasovali v oslabení tečovaný kotouč, dostali jsme první branku. Pak jsme udělali dvě chyby, které by se nám v takovém utkání neměly stávat. Bylo to při prostřídání pětek, obránci dvakrát v podstatě neodhadli situaci.

Naopak Švédové toho využili, dali si dobré nahrávky. Jednou tam byl samostatný nájezdy od levého mantinelu, střela mezi vyrážečku a beton. Následně při rozherávce ztráta koutouče ve středním pásmu a podobná střela přes obránce. První třetina ovlivnila celé utkání, Švédi se dostali do velkého vedení a utkání si kontrolovali.

A je to tím, že měli více hráčů z NHL? Protože trenér Radim Rulík mluvil o tom, že v českém případě byla spousta omluvenek.

Je to tak, ne vždy se to sejde a hráči, kteří by jeli na mistrovství světa, nejsou zdravotně v pořádku nebo nemají smlouvu a rozhodnou se nepřijet. Je to výběr, jaký Radim Rulík mohl udělat, lepší možnost neměl. Někteří klíčoví hráči, jako Radko Gudas, nám chyběli a to bylo také rozdílové oproti loňskému mistrovství světa v Praze.

Český tým měl celkově na turnaji slabší první třetiny. Čím to může být?

Nevím, a myslím, že to neví ani sami hráči a trenéři. Určitš se na to připravují, že Švédové budou hodně silní v úvodu utkání a bude důležité co nejdéle s nimi držet krok a pokud možno bez gólu. To se nám nepovedlo. Měli ze začátku lepší pohyb, byli více na kotouči a zkušený tým jako Švédové, který má spoustu zkušených hráčů z NHL, si s tím dokázal poradit a dal tři branky.

Je něco, co tě na české hře naopak příjemně překvapilo?

Líbil se mi styl, který jsme hráli celou skupinu, to znamená hodně aktivní dopředu. Výjimečný byl náš první útok, Lukáš Sedlák, Roman Červenka a David Pastrňák, který v každém zápase bodoval. Neztratil se ani Jakub Flek, který odehrál fantastický turnaj, byl hodně vidět. Vypadá to, že to bylo asi maximum, co z tohohle týmu mohl Radim Rulík dostat.

Příští rok je olympiáda, co se už teď ví o složení českého týmu? A bude pokračovat trenér Radim Rulík?

Předpokládám, že bude. Letos to bude trochu zklamání, že jsme neudělali minimálně semifinále. Ale po té loňské sezoně úspěchu, a když jsme viděli, že přijeli skoro všichni hráči z NHL, tak úspěch byl. Myslím, že Radim Rulík nebude odvolán a ani svaz nemá důvod odvolávat trenéra nebo celý jeho realizační tým.

Dánové senzačně v závěru otočili duel s Kanadou, za kterou na šampionátu nastoupila řada hvězd, jako Sidney Crosby nebo Nathan MacKinnon. Jak mohli Kanaďané takovou porážku dopustit?

Jednoznačně si mysleli, že to utkání dohrají jednodušeji, podcenili Dány. Když jsem se vrátil ze zápasu, tak jsem měl možnost podívat se na třetí třetinu, která byla rozhodující. Kanaďané dvě třetiny 0:0, to bylo vidět, že pro ně nebylo úplně ideální. Pak vedli 1:0, ale pak ten fantastický závěr, kde dostali dvě branky. Dánové udělali zázrak. Je to jen dobře, když domácí tým takhle porazí favorita, tak je to úžasné.