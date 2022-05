Udělali jsme první krok k medaili, ale pořád je daleko, upozorňuje Pastrňák po úspěšném čtvrtfinále

„Máme obrovskou radost, že jsme to urvali, ale ta cesta ještě nekončí. Dá se říct, že to teprve teď začíná. Čeká nás další důležitý krok a myslím, že to bude hodně o nás. Měli by nám pomoct naše speciální formace,“ věří obránce Jan Ščotka před semifinále s Kanadou v sílu české hry v přesilovkách i oslabení.

Proti Německu to byla výrazná pomoc. Hned ve třetí minutě se podařilo Čechům využít početní výhodu a od té chvíle už nebyl mezi hráči nikdo, kdo by v postup nevěřil.

„Nechci znít arogantně, ale všichni v šatně věří v naši sílu. Máme dobře poskládáný tým. Cítím z něj vnitřní sílu, což jsme dokázali. Táhli jsme za jeden provaz od prvního po posledního,“ vyzdvihuje pro Radiožurnál sílu české kabiny obránce Michal Kempný.

Takřka třetina týmu už ve Finsku zažila medailový úspěch na světovém šampionátu osmnáctek a právě tahle parta kolem Davida Pastrňáka, Jakuba Vrány a dalších je základem i té současné.

„Jsem moc rád, že jsme tady taková skvělá parta. Ať už jsme to my, co jsme byli na osmnáctkách, nebo ‚Krejča‘ a ‚Červus‘. Všichni jsou úplně skvělí a já věřím, že nám to vydrží dál,“ doufá Jan Ščotka pro zbývající dva zápasy šampionátu.

V semifinále se střetne národní tým s Kanadou, tedy jediným semifinalistou, který hrál základní skupinu v Helsinkách. Pro Čechy tak trochu neznámý soupeř.

„Teď si moc nevybereme. Všechny týmy jsou kvalitní. Musíme se soustředit sami na sebe a na to, jak chceme hrát. A konečně prolomit, na co český národ čeká,“ říká Michal Kempný.

Ano, na medaili čeká český hokej už deset let, teď je k ní po čase znovu blízko. „Je to blízko, ale zároveň hodně daleko. Zbývají čtyři týmy a to je pořád moc,“ uvědomuje si David Pastrňák.

První z nich mohou Češi odklidit z cesty za medailí v sobotu, kdy od 17 hodin a 20 minut nastoupí proti Kanadě.