Národní tým oslnil ve čtvrtfinále přesilovkami. ‚Máme je sehrané a bavíme se o nich,‘ popisuje Krejčí

Hokejovou reprezentaci čeká na mistrovství světa v sobotu semifinále s Kanadou. Do něj prošel český tým po výhře 4:1 nad Německem zejména díky využitým přesilovkám. Ty byly v podání trojice Červenka, Krejčí, Pastrňák efektivní a navíc by se na ně dokázal hokejový fanoušek dívat stále dokola. Helsinki 13:40 27. května 2022

„Já to od něho čekám, ale je neskutečné, že umí udělat tak těžkou nahrávku, aby to vypadalo jednoduše. Povedly se nám neskutečné přesilovky a skvělá oslabení,“ řekl pro Radiožurnál o Davidu Krejčím jeho kolega z útočné i přesilovkové formace David Pastrňák, který otevřel skóre zápasu. Přitom byl součástí snad ještě hezčí kombinace při gólu na 2:0.

„Máme to sehrané. Děláme hodně mítinků, kde se bavíme o tom, jak máme vstoupit do útočného pásma a co dělat, když to nevyjde,“ mluví o improvozaci skromně, jak je jeho stylem, David Krejčí.

A o tom, že přesilovková formace mozek opravdu zapojuje, svědčí i to, jak ji sledují spoluhráči ze střídačky.

„Abych řekl pravdu, tak když je první přesilovka na ledě, všichni na střídačce mají otevřené pusy,“ prozradil Jiří Smejkal.

Gól Romana Červenky na 2:0

„Je to něco neuvěřitelného, jak si to tam pinkají. To je hokejová radost,“ navazuje obránce Jan Ščotka.

Další možnost rozebrat soupeře v přesilovkách, ale hlavně zajistit českému hokeji po deseti letech medaili z velkého turnaje, budou mít Češi v sobotu v semifinále proti Kanadě. Hrát se začne v 17.20.