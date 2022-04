Blíží se Jalonenův debut na lavičce národního týmu, čeští hokejisté vyzvou v přípravném utkání Rakousko

Finský trenér české hokejové reprezentace Kari Jalonen má před sebou první zápas na lavičce národního týmu. Ve středu v podvečer nastoupí český výběr ve Znojmě proti Rakousku k prvnímu přípravnému utkání před květnovým mistrovstvím světa. Znojmo 11:48 6. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový trenér českých hokejistů Fin Kari Jalonen | Foto: Simon Eliasson | Zdroj: REUTERS/Bildbyran

„První, s čím musím začít: jsem normální finský muž, nejsem kouzelník. Je dobré, abyste si to uvědomili.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Česká hokejová reprezentace bude hrát první zápas pod novým trenérem Jalonenem. Poslechněte si příspěvek Františka Kuny

Jednou z prvních vět kouče Jalonena v nové funkci byla právě tato. Dvaašedesátiletý rodák z finského Oulu neslibuje zázraky. Za sebou má dva tréninkové kempy a po ledě zatím jezdí jen zlomek hráčů, které pak bude trénovat na mistrovství světa. K němu ale i tak všechno směřuje.

„Chci zachovat identitu českého hokeje, jeho DNA. Vím, že to zahrnuje rychlost a dobré bruslaře. Musím samozřejmě přinést i něco nového, ale základem musí být český hokej. Potřebuji k tomu Martina a Libora, spolu musíme udělat co nejlepší plán,“ odkazoval Jalonen na své asistenty Libora Zábranského a Martina Erata.

Vrána a Faksa vstřelili v NHL vítězný gól. Gudas skóroval při obratu Floridy z 1:5 na 7:6 v prodloužení Číst článek

I pro ně to bude večer ve Znojmě premiéra na lavičce českého národního týmu. Erat má krátce po kariéře, ale ví, jaké to je stát na střídačce. Jen na trochu jiné úrovni.

„Stojím na střídačce každý den nějaké čtyři hodiny, takže pro mě to žádný velký rozdíl. Není to žádný velký rozdíl od Ameriky. První tři minuty jste nervózní, pak už sledujete hru a díváte se, co můžete zlepšit,“ říká Erat.

Teď musí ve spolupráci s kolegy Zábranským a Jalonenem přepnout na tu nejvyšší úroveň. Mistrovství světa ve Finsku začne za měsíc a týden.

„Je to krátká doba. Ale myslím, že Kari zná hokej dobře, trénoval množství týmů a byl u národních týmů, takže ví, co má dělat. My mu v tom jenom můžeme pomoct,“ říká bývalý hokejový útočník Erat.

Do světového šampionátu čeká ještě národní tým několik přípravných zápasů včetně těch na Českých nebo Švédských hrách. Nejbližším soupeřem reprezentace je Rakousko. Ve středu začne zápas ve Znojmě v 17.30, odveta je na programu v pátek v Linci.

Oba zápasy můžete sledovat živě na Radiožurnálu Sport.