O tomhle sní každý malý kluk, říká útočník Černoch o překvapivé nominaci na hokejové mistrovství světa

Jedním z největších překvapení v nominaci Kariho Jalonena na hokejové mistrovství světa je jméno Jiřího Černocha. Teď je karlovarský útočník už s týmem ve Finsku a byl dopsán i na soupisku pro turnaj. Od zpravodaje z místa Tampere (Finsko) 9:38 13. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejista Jiří Černoch v dresu národního týmu | Foto: Simon Hastegård | Zdroj: Reuters

„Je to prostě krásné, takový splněný sen. O tom, že si někdy zahraje na takovém turnaji, sní asi každý malý kluk,“ rozplývá se Jiří Černoch. V pětadvaceti letech se chystá na svou první velkou seniorskou akci.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si ohlasy reprezentačního útočníka Jiřího Černocha z dějiště hokejového mistrovství

V sezóně na sebe v dresu Karlových Varů upozornil hned v úvodním kole, kdy dokázal nastřílet Kometě v jednom utkání čtyři góly. Jenže tehdy by ho ani nenapadlo, že se podívá na světový šampionát.

„Start jsem měl skvělý, to jsem si říkal, že je paráda. Pak jsem ale měl zranění a to bylo hodně těžké na hlavu. Myslím, že od doby, co jsem se po něm vrátil, jsem hrál docela dobře. Skončí sezóna, člověk je trochu smutný, pak přijde pozvánka do nároďáku a trochu ho to nakopne,“ popisuje útočník.

„Člověk má samozřejmě pořád v hlavě, že přijede hodně hráčů a neví, jak dlouho tam bude. Asi by mě nikdy nenapadlo, že si zahraji na mistrovství světa. Můj cíl? Medaile, případný gól by byl navíc,“ usmívá se Jiří Černoch.

Začíná hokejové mistrovství světa. Češi čekají na medaili deset let, šanci jim dává absence Rusů Číst článek

V přípravných zápasech nastupoval do přesilových her i oslabení. Nový herní systém, který sebou finský kouč Jalonen do národní týmu přinesl, si dokonale osvojil. Měl na to dost času, do přípravy reprezentace se zapojil hned od začátku.

„Zřejmě to pro mě byla výhoda, měl jsem čas všechno pochytit a poznat se s realizačním týmem,“ popisuje Černoch, co mu pomohlo k nominaci na šampionát.

Přizpůsobit se musela i rodina Jiřího Černocha. Doma nechal malou dcerku i manželku, která je navíc v očekávání a tak každý den alespoň telefonicky zjišťuje, zda je vše v pořádku. Termín porodu se totiž blíží.

„Má být na konci června, ale víte, jak to někdy bývá. Doufám, že to bude tak, jak nám řekli, a nebude to dřív. Třeba kdybychom tady udělali nějaký dobrý výsledek,“ usmívá se Jiří Černoch při myšlence, že by zisk medaile uspíšil i narození syna a urychlil i návrat tatínka domů.