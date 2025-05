Nízký počet hráčů z NHL je podle Rulíka česká slabina. ‚Ten kalibr nemáme u celého týmu,‘ říká trenér

„Každé vypadnutí bolí, nejsme tady dobrý mančaft. Je škoda, že jsme nezvládli uhrát to první místo ve skupině,“ označil kapitán Roman Červenka vyřazení ve čtvrtfinále nepřímo jako důsledek toho, jak odehrál národní tým skupinu. Právě jediná porážka na závěr se Spojenými státy přiřkla Čechům pro play-off právě hvězdný tým Švédů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak hodnotí hokejové mistrovství světa trenér Radima Rulíka a hráči Roman Červenka, Lukáš Sedlák a Daniel Vladař

„Závěr turnaje nebyl optimální. Prohráli jsme s Amerikou, i když Amerika stejně vyhrála s Finskem a ukázala jednoznačně kvalitu. Opravdu silné týmy a v podstatě jsme prohráli s těmi, kteří mají hráče z NHL. Když vezmeme dneska soupisku Švédů, tak tam nebyl jediný hráč z Evropy. Tenhle kalibr máme u některých hráčů, ale ne u celého týmu,“ upozorňuje Rulík.

Češi ale doplatili nejen v posledním utkání na to, že nedokázali udržet výkonnost ani v jednom utkání po dobu celých šedesáti minut hry.



„My jsme si už říkali před tím, že musíme hrát šedesát minut. Proti těm slabším soupeřům to stačí, ale na takovéhle úrovni už je to málo. Blbé byly ty chyby, nedisciplinovanost,“ říká útočník Lukáš Sedlák.

„Když máme puk na holi ve středním pásmu, tak, vlastně já nevím, kolik z těch pěti gólů, myslím tři, byly po nějaké takové ztrátě a protiútoku. To si prostě nemůžeme s takovým soupeřem v takovém zápase dovolit,“ dodává jeden z patnácti hráčů aktuálního výběru, kteří mají zlato z Prahy.

Víc jich dohromady Radim Rulík nedal. I nezkušenost třetiny týmu s vypjatými duely byla na výkonech znát.



Hrdí, když se vítězí, věrní, když se nedaří. ❤️



Všem fanouškům děkujeme za skvělou podporu v celé sezóně. #MensWorlds #narodnitym #ceskyhokej pic.twitter.com/IcfWsER1sJ — Český hokej (@czehockey) May 23, 2025

„Hráči dělali, co mohli, bez diskuze, za to jsme jim poděkovali. Poděkovali jsme jim za to, že jeli na turnaj. Bylo hodně omluvenek a na to je třeba také brát zřetel a ti hráči tady opravdu nechali, co mohli,“ Pochválil hráče Radim Rulík.

Jedno pozitivum ale vidět bylo. Tým fungoval jako celek, podobně jako v Praze působil na venek i na ledě kompaktně.

„Parta je skvělá, o to víc mě to mrzí. Že jsme prostě věřili, jeden pro druhého jsme makali a měli jsme obrovskou zábavu, a když přišlo něco tvrdého, co se nikomu nechtělo udělat, tak to udělali jeden a pak to udělali všichni. Strašně mě to mrzí, blbě se to kouše,“ říkal smutně Daniel Vladař, který si odbyl na šampionátu premiéru, ve které obstál.

Celkově ale je vypadnutí ve čtvrtfinále po zlatu z minulého roku neúspěchem. O nápravu se pokusí už v únoru na olympijských hrách v Turíně.