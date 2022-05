Třetina snů. ‚Mohli bychom tak příště hrát celý zápas?‘ ptal se hráčů vyzývavě kouč Jalonen

Česká hokejová reprezentace odehrála nejlepší první třetinu na mistrovství světa od roku 2004. Lotyšům v úvodní dvacetiminutovce nastřílela pět branek a nakonec vyhrála 5:1. Do zápasu přitom nastupovala s tím, že pokud chce udržet reálnou šanci na postup do čtvrtfinále, musí vyhrát. „Někdy je takový zápas důležitý pro naše sebevědomí, hlavně po minulém zápasu,“ připomněl v rozhovovoru pro Radiožurnál David Pastrńák. Tampere (Finsko) 7:48 20. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hynek Zohorna střílí první gól zápasu Česka proti Lotyšsku | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

„Všichni v šatně si toho byli vědomi. Soustředěnost byla obrovská a taky to tak v první třetině vypadalo,“ vysvětlil v rozhovoru pro Radiožurnál David Pastrňák. „Napadaly nám tam rychlé góly ze začátku, což jsme chtěli a uklidnilo nás to. Pak už jsme si hráli svoji hru,“ navázal Michal Kempný.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co trenér Kari Jalonen a jeho svěřenci říkali o famózním úvodním dějství v zápase s Lotyšskem

Takhle naposledy Češi zvládli úvodní třetinu na mistrovství světa v Praze v roce 2004, kdy dali pět gólů Kazachstánu. Jenže tehdy přidali v dalším průběhu ještě dva góly. Teď proti Lotyšsku už žádnou.

„Ptal jsem se hráčů, jestli bychom příště mohli hrát celý zápas tak, jako prvních dvacet minut. Řekli mi, že ano. A to je pro mě dobrá odpověď,“ těšilo trenéra Kariho Jalonena.

Právě to, že čeští hokejisté nedokázali udržet vysoké tempo z první třetiny, je možná jediným minusem ze zápasu s Lotyšskem.

Rázná odpověď na rakouskou blamáž. Češi po drtivém úvodu přehráli Lotyše 5:1, hned se trefil Pastrňák Číst článek

„Pak už se samozřejmě hraje trochu jinak, když je to 5:0. Ne každý zápas dá mužstvo za třetinu pět gólů. Ale hráli jsme dobře, takhle musíme hrát furt,“ říká David Krejčí, který odehrál poprvé ve Finsku utkání s Davidem Pastrňákem. Zařazením útočníka Bostonu do sestavy přeházeli trenéři složení všech útoků a pozitivem je, že to fungovalo.

„Všechny lajny si sedly. Někdy je takový zápas důležitý pro naše sebevědomí, hlavně po minulém zápasu. Musíme si to přenést do dalšího zápasu a hrát takhle celých šedesát minut,“ vrací se kanonýr Bostonu k přání Kariho Jalonena. Splnit ho čeští hráči mohou svému trenérovi už v sobotu, kdy je čeká souboj s Norskem.