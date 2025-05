ŽIVĚ: Čeští hokejisté vedou po první třetině nad Německem 1:0, Radiožurnál Sport vysílá přímý přenos

České hokejisty čeká na závěr skupiny B mistrovství světa náročný dvojzápas, který rozhodne nejen o jejich čtvrtfinálovém soupeři, ale i o tom, zda do play-off vstoupí v dánském Herningu, nebo se budou muset přesouvat do Švédska. Prvním soupeřem je Německo, které sahá po čtvrtfinále, má ale stejně bodů, jako domácí Dánsko. V posledním kole je navíc čeká vzájemné střetnutí a Němci do něj budou chtít vstoupit s bodovým náskokem.

