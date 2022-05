‚Nebudeme tu nikoho vyučovat hokej.‘ Češi chtějí po blamáži s Rakouskem zjednodušit hru

Čeští hokejisté dostali před dalším programem zápasů základních skupin na mistrovství světa sami sebe pod tlak. Na turnaji v Tampere zatím porazili jen Velkou Británii a do dalšího utkání půjdou sice možná už s Davidem Pastrňákem, ale také s pouhými čtyřmi body ze třech zápasů. New York (USA) 7:50 18. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zklamaní hokejisté českého národního týmu | Foto: Maxim Thore | Zdroj: Reuters

„Doufám, že se každý probudí, podívá se do zrcadla a uvědomí si, že to takhle dál nejde,“ říká útočník Matěj Stránský. „Tlak to samozřejmě bude, ale zavařili jsme si to sami, takže nyní je na nás, abychom ho ustáli. Máme to ve svých rukou,“ navazuje na něj obránce Jakub Flek.

Češi poprvé v historii na šampionátu ztratili body s Rakouskem, získali jen jeden za prohru v prodloužení. Trenér Jalonen přiznal, že teď bude následovat trochu hlubší rozbor výkonů národního mužstva. Není totiž nutné dávat jen krásné branky po hezkých kombinacích.

„My si nemůžeme myslet, že tu někoho budeme vyučovat hokej, musíme hrát tvrdý a účelný hokej. Zvlášť když cítíme, že nám to úplně nelepí, musíme hru maximálně zjednodušit,“ říká Stránský.

„Vystřelit to a jít ve dvou hráčích rubat před bránu... Jiná cesta asi nebude,“ přiznává Flek.

Po úspěšných turnajích před šampionátech, zprávách o posilách z NHL je tu z české strany najednou nepříjemný pohled na tabulku skupiny, ve které se popravdě moc nehodí ztrácet body s outsidery. Složení týmů v Tampere je totiž daleko silnější než v Helsinkách. A málokdo si asi před turnajem dokázal představit, že do čtvrtfinále postoupí někdo jiný než čtveřice Česko, Finsko, Švédsko a USA.

Mistrovství světa (PLATNÉ K 18. 5. 2022) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. Švédsko 3 3 0 0 0 14:4 9 2. Finsko 3 3 0 0 0 11:2 9 3. USA 3 1 1 0 1 8:7 5 4. Česko 3 1 0 1 1 9:8 4 5. Rakousko 3 0 1 1 1 5:7 3 6. Lotyšsko 3 1 0 0 2 5:8 3 7. Norsko 3 0 1 0 2 6:11 2 8. Velká Británie 3 0 0 1 2 4:15 1

Kouč Jalonen samozřejmě nejásá ze čtyř bodů ze tří zápasů, po kterých se před turnajem nečekalo, že zazní věta „stále máme šanci na postup“. Zatím jsou výkony české reprezentace minimálně v kategorii rozpačitých.

„Nebylo to úplně profesorské, ale někdy jsme ty situace trochu přehrávali. Je třeba tam dorvat nějaký špinavý gól, klidně nějakým odrazem, to by nám asi pomohlo,“ říká Flek a může také vyhlížet další spoluhráče. Z NHL dorazí Pastrńák a Kämpf.

„Věřím, že nám pomohou hodně. Pomohou nám i v hlavách k těm pozitivním myšlenkám a snad to začne šlapat,“ doufá obránce.

Další zápas na turnaji odehrají Češi ve čtvrtek večer proti Lotyšsku. Přímý přenos utkání můžete poslouchat na stanici Radiožurnál a Radiožurnál Sport.