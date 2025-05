Dělají maximum, chválí Rulík evropské hráče. Kvalitu ale tvoří hráči ze zámoří, kde Čechů ubývá

„Pokud bude docházet k tomu, že budou převažovat hráči z Evropy proti hráčům z NHL, tak ty šance opravdu nejsou veliké,“ říká trenér české reprezentace Radim Rulík.

Jeho tým na šampionátu prohrál se dvěma celky výhradně složenými z hráčů NHL. Češi jich měli na ledě proti Spojeným státům pět, ve čtvrtfinále proti Švédsku i s oběma brankáři sedm.

„Může dojít k překvapení, viz Dánsko proti Kanadě, ale procentuálně ta kvalita je samozřejmě v zámoří, co si budeme povídat,“ přibližuje trenér české reprezentace jeden z důvodů, proč se svými svěřenci skončil ve čtvrtfinále.

„My máme hráčů v zámoří míň a míň a pak se to odráží i na úrovni národního týmu, ať chceme nebo nechceme, to tak prostě je,“ podotkl.

„Ale my si zase vážíme toho, že kluci z Evropy se chtějí těm hráčům vyrovnat a udělají maximum. Někdy se to povede, někdy ne, letos se to nepovedlo. Máme před sebou, teď nemyslím mě ani můj realizační tým, ale celkově český hokej, další roky a uvidíme, jak se s tím popasujeme,“ dodal Rulík.

Pro několik dalších let bude mít trenér reprezentace stále ale k dispozici základ zlatého týmu z Prahy. Hokejisté ročníků 1996 až 2000 kolem Davida Pastrňáka a Martina Nečase mají před sebou ještě několik šampionátů a jádro by tak mělo zůstat pohromadě.

„Tak já doufám, že si všichni udržíme výkonnost a budeme moct reprezentovat dál. Může tady být úplně jiný tým, úplně jiní lidé. Je tu spousta šikovných mladých kluků, kteří mohou na nároďáky jezdit, ale vždycky se musí podle sezony. Uvidíme, já doufám, že ta parta vydrží co nejdéle,“ říká útočník Lukáš Sedlák k současnému jádru národního týmu.

Do té party, o které mluví Sedlák, ale musí trenéři postupně zapracovat další hráče a pokud možno ty, kteří se dokážou prosadit v NHL. Jiří Kulich, Eduard Šalé, Jan Myšák, Stanislav Svozil, David Jiříček a další by měli v budoucnu nahradit základ z Prahy.

Jak je to reálné může naznačit nejbližší velká akce. Tou bude únorový olympijský turnaj, kde budou mít Češi, stejně jako ostatní týmy, k dispozici všechny hráče ze zámoří.