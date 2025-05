I když hrajeme s klukama karty, tak přijde řeč na hokej. Nejde to vypustit, říká o volném dni Sedlák

Čeští hokejisté si na světovém šampionátu užívají další volný den mezi zápasy. Jak často se v době osobního volna mezi sebou baví o hokeji? Jak hráči vnímají ne tak bouřlivou atmosféru v dějišti šampionátu? Těší forvarda první formace, že jsou David Pastrňák s Martinem Nečasem součástí národního týmu už od začátku turnaje? Řeší se v kabině případné stěhování do Stockholmu? To vše prozradil v rozhovoru Radiožurnálu Sport útočník Lukáš Sedlák. Rozhovor Herning (Dánsko) 20:00 16. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Sedlák | Zdroj: Andrea Branca ČTK / imago sportfotodienst

Lukáši, je to pro český tým v současnosti takový klid před bouří? Přece jen po dvou volných dnech přišel duel s outsiderem z Maďarska a dnes máte znovu volný den.

Trochu ano. Maďaři nebyli nejsilnějším soupeřem, ale zítra nás čeká další zápas, takže se na to musíme pořádně připravit. Spíš nám jde o naši hru, než o soupeře.

Ve formaci s Romanem Červenkou si vyhovíte asi skvěle, protože spolu hrajete celou sezonu v Pardubicích, ale už si ideálně sednete i s Davidem Pastrňákem, který přece jen hraje jinou soutěž a v jiném týmu?

Už nám to sedí. Čtyři zápasy jsou dostatečné na to, abychom si zvykli. Hodně se bavíme mezi sebou a po různých střídáních komunikujeme, co jsme mohli udělat jinak. Pořád se snažíme zlepšovat, protože to nejdůležitější na turnaji teprve přijde. Pak už to musí fungovat na sto procent.

Daří se vám si vždy na střídačce sednout vedle sebe, abyste si stihli všechno říct?

Vždy to nevyjde, ale nastávají určité situace, kdy je prostoru víc, tak potom si to řekneme.

Jaký je Herning v oblasti fanouškovství?

S Prahou to srovnávat nejde. Až na náš zápas proti Maďarsku si myslím, že ta kulisa byla docela v pohodě. Včera tu pár Maďarů bylo, ale Dánové asi vůbec. Včera to chvílemi byla nuda.

Můžete už nyní s odstupem času říct, jak moc důležitý byl gól Romana Červenky v úvodním duelu proti Švýcarsku, kterým rozhodl v prodloužení?

S Romanem jsme se o tom bavili už před turnajem, že utkání proti Švýcarsku bude důležité. Uvidíme, jak se to celé vykrystalizuje, ale zvládnutý úvodní zápas pro nás byl důležitý.

Kolik času ve vaší konverzaci a v osobním volnu od trenérů zabírá hokej?

Jak kdy. Snažíme se to občas vypustit, ale jinak si o hokeji povídáme pořád. I když hrajeme karty, tak si zapneme hokej, který zrovna běží v televizi. Hokeje je hodně. Máme to rádi, takže když hrají dobré týmy, tak se na ně rádi podíváme.

Váš spoluhráč Jáchym Kondelík poté, co se zranil, tak při jednom duelu zaujal pozici spolukomentátora Radiožurnálu Sport. Nelákala by vás podobná role?

Těžko říct. Asi by mě nebavilo sledovat každý zápas. Jednou za čas by to mohla být zábava.

Jak moc důležité je, že David Pastrňák s Martinem Nečasem posílili národní tým už od začátku turnaje, na rozdíl od šampionátu v Praze, kde se připojili až v jeho průběhu?

Spíš pro ně je to trochu jednodušší, že si zvyknou a nemusí se rychle přizpůsobovat třeba před čtvrtfinále. Oproti NHL je tady obrovské hřiště, takže si na to mohli dřív zvyknout. Je to hlavně pro ně velká výhoda.

Je pro vás velkým tématem, že v případě umístění po základní skupině na prvních dvou místech, se nebudete muset na čtvrtfinále stěhovat do Stockholmu?

Chceme být po základní části v co nejlepší pozici. Jak to vyjde, tak to vyjde. Pokud chceme vyhrát zlato, tak se tam budeme muset stejně přesunout. Čtvrtfinále je klíčový duel a už jsme si v Herningu zvykli, máme tady zázemí, tak bychom určitě uvítali, kdybychom ho odehráli zde.