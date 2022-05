České hokejisty čeká na mistrovství světa první těžká zkouška, vyzvou Švédy posílené hráči z NHL

Českou hokejovou reprezentaci čeká na mistrovství světa druhý zápas, Po vítězství nad Velkou Británií 5:1 se postaví spolufavoritovi turnaje Švédsku. I přesto, že se to první pohled nezdá, výhra nad outsiderem může českým hokejistům pomoci i do zápasu se Švédy. Tampere (FInsko) 8:26 15. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští hokejisté slaví v zápase s Velkou Británií vstřelenou branku | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

„Týden jsme nehráli soutěžní zápas. Nějakou chvíli to trvá, než se zase dostanete do zápasového tempa. Jinak samozřejmě čekáme úplně jiný zápas, Švédi jsou vyšší kvalita a musíme se na to připravit,“ říká před utkání se Švédskem kapitán české reprezentace Roman Červenka.

Na přípravu má český celek sice o pár hodin méně než soupeř, který hrál sobotní duel dříve, ale sil mu možná vzalo utkání s Rakouskem více, než Čechům s Velkou Británií.

„My nějak zvlášť síly nešetřili, ale jestli mají jen patnáct hráčů, budou asi ve větší únavě. Pokud to táhnou takhle na tři lajny, tak doufám, že toho nějakým způsobem využijeme,“ přeje si útočník Jakub Flek.

Na Švédsko si mohou čeští hokejisté věřit. Vždyť právě s tímto soupeřem si připsalo v přípravě na šampionát nejvyšší výhru, když na Českých hrách zvítězili 9:3 a zvládli i následující duel ve Stockholmu.

„Ten tým se určitě trochu změnil, hlavně dozadu přijeli kluci z NHL. Ale jsou to prostě Švédi, kvalitní tým. Čeká nás těžký zápas, ale věřím, že když budeme hrát dobře především z obrany, můžeme vyhrát,“ věří Roman Červenka.

Švédské posily do obranných řad budí respekt. Z NHL dorazila čtveřice Oliver Ekman Larsson, Erik Gustafsson, Adam Larsson a hlavně hvězdný Rasmus Dahlin z Buffala.

„To jsou hráči, u kterých mě nikdy nenapadlo, že si proti nim zahraji, je jich tam spoustu. Sám jsem zvědavý, jak to bude vypadat, něco jiného je, když se na ně kouknete v televizi, a něco jiného, když proti nim hrajete. Upřímně se na to docela těším,“ popisuje své pocity před soubojem se švédskými hvězdami karlovarský útočník Jiří Černoch.

Zápas Česko - Švédsko začne v Nokia aréně v 19.20, sledovat ho můžete v přímém přenosu na stanicích Radiožurnál a Radiožurnál Sport nebo v online reportáži na iROZHLAS.cz.