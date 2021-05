Místo tria střelců pálí téměř celý tým. ‚Slyšel jsem, že si to schovávají na další zápasy,‘ říká Pešán

Čeští trenéři si před hokejovým mistrovstvím světa libovali, že mají v týmu tři ryzí střelce. Jenže pod 18 českými góly na šampionátu je podepsáno 12 různých střelců. Nikdo ze zamýšlených kanonýrů zatím střelecky reprezentaci netáhne. Riga 7:58 30. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Útočník Jakub Vrána měl být jedním z trojice obávaných střelců | Zdroj: Reuters

„Slyšel jsem v kabině, že si to schovávají na další zápasy. Takže jim budu věřit,“ říkal v žertu po utkání s Velkou Británií trenér národního týmu Filip Pešán.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Česká reprezentace se zatím nespoléhá na trio kanonýrů Zadina, Vrána, Kubalík. Více v příspěvku Petra Kadeřábka

Na mysli měl kanonýry Filipa Zadinu, Jakuba Vránu a Dominika Kubalíka. Podle předturnajových prognóz měli právě tihle tři gólově táhnout českou reprezentaci. Zatím ale nejsou jejich branky tolik potřeba. Skórovat totiž dokáže každá z útočných řad, navíc pět zásahů už přidali i čeští obránci.

„My chceme, aby nám obránci podporovali útok. Spousta útočníků pro ně udělala dobrou práci před bránou. I zápas se Švédskem nám pomohly nakopnout góly od obránců. Jsem s jejich prací spokojený,“ chválí práci českých beků Filip Pešán.

Gólový příděl od mužů ze zadních řad ale přišel až ve chvíli, kdy se národní tým celkově herně zvednul. Lukáš Klok dal vítěznou branku v duelu se Švédskem, další čtyři branky přidali obránci v utkání proti Velké Británii.

„Řekli jsme si, že útočníci budou chodit před branku, a beci jim to tam budou házet. Vždycky z toho něco je, buď dorážka, nebo se to prostřelí. Když máme jednoho útočníka před bránou, je to pro nás na modré čáře snazší, obstřelíme ho, nebo z toho je dorážka,“ vysvětluje autor dvou branek na turnaji Libor Šulák.

