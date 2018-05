Trajektem za hokejem. Cesta na MS trvá deset hodin, po cestě je krokodýlí zoo i muzeum traktorů

Z Prahy je to do přístavu v Rostocku zhruba 600 kilometrů, k další cestě dvojice rozhlasových reportérů na dánské mistrovství světa použila loď. Zbývalo jen ve městě na severu Německa nezabloudit.

Trajekt zamluvíte a zaplatíte předem přes internet, pak už jen ukážete vytištěnou objednávku. Do lodi vás navedou a je to podobné jako při parkování ve velkém obchodním domě, jen jsou auta a sebou.

Vjezd na trajekt vypadá trochu jako mýtná brána. Zakoupit se dá i připojištění pro případ, že přijedete pozdě, můžete jet kteroukoli lodí v daný den, den předtím i den poté.

Jízda mezi německým Rostockem a dánským Gedserem trvá hodinu a 45 minut. Pokud máte mořskou nemoc, nemáte se čeho bát. Trajekt se prakticky nehne, je tak velký, že ani nepoznáte, že už jste vypluli. A na palubě je, co dělat. K prodeji se nabízí třeba parfémy či alkohol.

Pak už jen znovu nastartovat auto a vyjet přídí lodi do Dánska. Tam stačí ukázat pas nebo občanku.

Do Dánska se samozřejmě dostanete i bez použití trajektu přes 18 kilometrový most. Cesta trvá podobně dlouho, asi 10 hodin, ale na lodi si alespoň můžete odpočinout od řízení. Z přístavu v Gedseru to je do Kodaně, kde hrají čeští hokejisté, 150 kilometrů.

A trasa s trajektem má ještě jednu výhodu. Cestou se totiž můžete zastavit v krokodýlí zoo nebo v muzeu traktorů.