Hlavním vítězem mistrovství jsou sázkové kanceláře. Na první místě je to byznys, říká analytik

Haly plné nadšených diváků i oficiální fanzóny zaplněné fanoušky nejen českého týmu. Tak vypadal první den mistrovství světa v hokeji v Praze a Ostravě. Je to největší sportovní událost pořádaná v Česku nejen v tomto roce a očekává se od něj také výrazný přínos pro českou ekonomiku. Jak moc? Vysvětlil ve vysílání Radiožurnálu analytik společnosti XTB Štěpán Hájek. Rozhovor Praha 14:49 11. května 2024

Šéf pražského organizačního výboru a místopředseda světové hokejové federace Petr Bříza mluvil ve 20 minutách Radiožurnálu o tom, jaký přínos pro českou ekonomiku šampionát bude mít. Analýzy hokejového svazu ho odhadují na dvě miliardy. Je to realistický odhad?

Je to možná více než realistické, protože koneckonců ty důvody můžeme najít v inflaci, která nejenom, že za poslední dva roky nikam nezmizela, ale tady s námi stále je. Cenová hladina je výrazně výše.

To znamená, že pokud pivo během minulého šampionátu stálo kolem 50 korun, tak nyní je to více jak dvojnásobek. A samozřejmě ceny služeb jsou v některých případech také více než dvojnásobné.

Takže pokud minulý šampionát byl přínos více jak jedna miliarda, tak v tom letošním roce to může být více jak tři miliardy. Dle mého názoru je možná dvoumiliardový odhad trochu skromnější.

Kdo na šampionátu vydělá nejvíc? Jsou to hotely, restaurace, sázkové společnosti, nebo pivovary?

Budou to asi sázkové kanceláře, které budou pravděpodobně iniciovat více hráčů. Bylo to vidět i v zápasech během včerejšího utkání, kdy sázkové kanceláře protočily výraznou část kapitálu.

Kdybychom se podívali také na další skupiny, které mohou být tímto způsobem zainteresovány, tak těch, kdo na tom budou benefitovat, bude celá řada, ale sázkové kanceláře budou hlavním vítězem.

Letošní šampionát je mimořádný i v tom, že se na něm představí týmy všech sousedních států, protože po 20 letech se na mistrovství světa vrátilo i Polsko. Jakou roli v ekonomickém přínosu hrají právě zahraniční fanoušci?

Obrovskou, protože když se podíváme na předchozí šampionáty, tak Praha byla vždy jedním z nejoblíbenějších šampionátů a není tomu jinak ani v letošním roce.

Kdybychom měli spoléhat pouze na české fanoušky, tak by to možná nebylo ekonomicky zas až tak zásadní, protože jak jsem mluvil o inflaci, tak ta tady s námi už nějakou dobu je a spotřebitelé jsou nějakým způsobem už trochu otrávení z toho, že ceny nikam nemizí.

A deflace, kterou přivolávali někteří politici, tak skutečně pravděpodobně nepřijde.

Svým gólem rozhodl v nájezdech Ondřej Kaše | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

A proto musíme ekonomicky sázet právě na sousední státy, ale jsou to samozřejmě i Kanaďané, Američané, Švédové, Finové, kteří velice rádi přijedou na český šampionát a velice rádi tady utratí peníze, protože pro ně je to ještě relativně velmi levné.

Takže to není pouze o okolních státech, ale samozřejmě o to je o té celkové fázi, kterou Praha jako taková, když se tu koná šampionát, vytváří.

Když člověk přijde do fazóny, vidí pivo za 110 korun, sladký nápoj za 80 korun, plyšového maskota za 790 korun, otvírák na lahve ve tvaru puku za 550 korun. K tomu vezmeme, že ceny vstupenek u nejatraktivnějších zápasů dosahují v základních skupinách ke třem tisícům korun. Není toto všechno pro české zákazníky příliš?

Tak určitě to je příliš. Právě proto je šampionát hodně lákadlo pro zahraniční fanoušky, protože pro české si troufnu tvrdit, to až takové terno nebude, tako jako pro ty zahraniční, pro které ty ceny nejsou zas až tak vysoké.

A proto se právě ceny nepřizpůsobily. Takže se vracíme k tomu, že je to stále byznys a že ceny, které jsou vysoké a jsou příliš vysoké pro české spotřebitele, tak nejsou tak vysoké pro zahraniční.

Dalo by se říct, že bohužel jsou férově naceněny a pravděpodobně by měly být na cenách, na kterých jsou, protože je to byznys na prvním místě a ve finále všichni na tomto potřebuji vydělat peníze.

Mluvili jsme o přínosu pro českou ekonomiku. Kolik ze šampionátu může získat přímo státní rozpočet a rozpočty pořadatelských měst, tedy Prahy a Ostravy?

Státní a obecní rozpočty si pravděpodobně rozdělí dle mých výpočtů nižší stovky milionů korun. Nemělo by to přesahovat tři sta milionů korun, ale nedivil bych se, kdyby to přesáhlo více jak dvě stě milionů, protože ze všech vysokých cen, které tady máme, ať už je to daň z přidané hodnoty, nebo daň ze zisku, tak to všechno budou muset společnosti odvádět. A troufnu si tvrdit, že jedním z velkých vítězů bude samozřejmě státní a obecní rozpočet.