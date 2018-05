Z farmy na mistrovství světa. 'Jsou tu samé hvězdy,' rozkoukává se obránce Filip Hronek

„Je to určitě příjemné, sledovat se, jak se na všechno připravují a vidět je,“ říká na Radiožurnálu Filip Hronek o českých hráčích z NHL, jako jsou Plekanec nebo Gudas, ale také o kapitánovi a mistrovi světa Červenkovi.

Pro dvacetiletého obránce je to velký skok, na farmě Detroitu se mu bodově dařilo, chválil ho generální manažer reprezentace Jiří Fischer a teď má před sebou odchovanec Hradce Králové šampionát dospělých.

„Bude to něco jiného. Předtím to byli mladí kluci, teď tu u nás jsou samé hvězdy. Plekanec, Gudas, Červenka… A proti nám bude hrát taky spousta hvězd z NHL, takže to bude velká zkušenost,“ říká mladý bek.

V AHL v týmu Grand Rapids získal za sezonu téměř 40 bodů a to je na obránce velmi dobré číslo. „Na první sezonu to určitě nebylo špatné. Ale mohlo to být lepší, horší byl začátek, když jsem se dostával do sestavy.“

Boj o sestavu to byl nejprve ve Spojených státech, kde se to povedlo a ofenzivní bek Hronek má za sebou dobrou sezonu. Teď se dvacetiletý obránce může ukázat na mezinárodní scéně. „Pro nás mladé je to příjemné, že můžeme dostat šanci a odjet jsem s takovým týmem a takovými hráči,“ říká Filip Hronek, který se na soupisku dostal i s klubovým spoluhráčem z Grand Rapids Liborem Šulákem.

A zatímco si většina libovala, že jet z Prahy do Kodaně trvá jen hodinu, obránci z farmy Detroitu byli na cestě od konce klubového play off k odemčení pokoje v hotelu kousek od arény pro světový šampionát necelý den.

Na aklimatizaci ale mají ještě čas. Češi odehrají první duel šampionátu až druhý den turnaje. V sobotu večer proti Slovensku. Radiožurnál odvysílá zápas živě, server irozhlas.cz nabídne online přenos.