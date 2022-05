Co přinese týmu energetický Pastrňák? ‚Když se na trénincích smějeme, hrajeme nejlépe,‘ věří

Českému hokejovému týmu dorazila na světový šampionát největší posila - David Pastrňák. V Tampere zvládl hvězdný útočník jeden trénink hned po příletu a ve čtvrtek už nastoupí do zápasu proti Lotyšsku. „Jsem hodně energetický kluk, budu se snažit přenést energii i do kabiny,“ vysvětlil Radiožurnálu Pastrňák. Tampere (Finsko) 11:33 19. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Pastrňák po příjezdu ze zámoří | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

„Věřím, že dodá týmu potřebnou energii a myslím, že přichází v ten nejlepší čas. Víme, co má Pastrňák za sebou v jednom útoku s Krejčím. Jeho příjezd samozřejmě znamená změny. Chceme, aby tihle dva hráli spolu,“ řekl Radiožurnálu trenér Kari Jalonen.

S příchodem Davida Pastrňáka ale neposílí český celek jen útok. Navíc získá větší respekt soupeřů a tak se evidentně zlepší nálada v kabině i při trénincích.

„Jsem hodně energetický kluk, budu se snažit přenést energii i do kabiny. Vždycky, když si to užíváte a je legrace, smějete se na trénincích, tak hrajete nejlíp,“ je přesvědčený vyhlášený smíšek David Pastrňák.

V tom jediném se s Davidem Krejčím liší. Zatím co Pastrňáka je plný led i kabina, Krejčí toho v šatně moc neřekne.

„Každý to má trochu jinak. Krejčí je spíš lídr na ledě, v šatně je trochu tišší. Nemůže být dvacet kluků jako já, to by pak bylo v šatně zoo,“ smál se hvězdný útočník Bostonu Bruins.

Nějakou Zoo by ale český tým možná potřeboval, aby úplně vytěsnil z hlavy porážku od Rakouska.

„Ten zápas jsem neviděl, nemůžu hodnotit. Ale turnaj je příliš krátký na to, abychom se bavili o zápase s Rakouskem. Teď se musíme soustředit na další zápas a urvat důležitou výhru,“ dodal Pastrňák.

Utkání Česko - Lotyšsko začne v 19.20. Celý zápas vám nabídnou stanice Radiožurnál a Radiožurnál Sport v přímém přenosu.