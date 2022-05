Je budoucností českého hokeje, říká Jalonen o obránci Jiříčkovi. Osmnáctiletý obránce zažil gólový debut

„Je to pro mě první mistrovství, takže si to moc užívám,“ usmívá se David Jiříček, který při svém debutu na seniorském mistrovství světa sice nejprve udělal dvě chyby, ale pak se odvděčil trenérům gólem. Stal se tak třetím nemladším hráčem, který kdy za Česko na šampionátu dospělých skóroval, prvenství ale získal mezi mezi obránci.

„Když jsem sem jel, nebylo to vůbec mým cílem. Náš cíl je udělat týmový úspěch, na tohle se nekoukáme. Start byl špatný, byla tam nervozita, musel jsem se trochu oklepat a dostat do zápasu. Doufám, že už to bude dobré,“ věří asi největší talent současného českého hokeje.

Své umění měl ukázat už na šampionátu dvacítek na přelomu roku, ale ještě před tím, než byl turnaj kvůli covidu zrušen, se obránce Plzně zranil a pak dlouho nehrál. Přesto ho trenér Jalonen povolal a pustil ho i do prvního utkání šampionátu.

„Jiříček je výborný mladík. Když přišel k týmu na začátku přípravy, bylo to po dlouhé době bez zápasu. Pak jich ale odehrál hodně a ukazuje, že je jistě velkou budoucností českého hokeje,“ říká trenér Kari Jalonen.

I díky jeho důvěře může talentovaný bek na šampionátu měřit síly s nejlepšími obránci světa Rasmusemm Dahlinem, Moritzem Seidrem a dalšími hvězdami.

„Ano tato jména, to je úplná evropská špička. Ale my tady taky máme třeba Filipa Hronka, který hraje v NHL a hraje přesilovky. I od něho jsem něco odkoukal, je to skvělý turnaj a zkušenost,“ říká Jiříček.

Učí se ale i od ostatních českých hráčů, a to i útočníků. Jak sám říká, třeba Romanu Červenkovi nebo Davidu Krejčím by v civilním životě asi i vykal. Se všemi hráči v týmu si ale samozřejmě potykal, ačkoliv těm nejstarším je dvakrát let tolik než jemu samotnému.

„Je pravda, že jejich věkový rozdíl je propastný. Je ale super, když se takhle mladý kluk může podívat na mistrovství, hrozně mu to v celé kariéře pomůže. Doufáme, že to bude pro český hokej jen přínosem,“ předpovídá David Sklenička svému mladšímu jmenovci velkou budoucnost a tu mu prorokují i mnozí další.

Právě Jiříčkovi výkony na světovém šampionátu mohou plzeňskému odchovanci pomoci k úspěchu v letním draftu, kde by si ho mohl některý z týmů NHL vybrat hned v prvním kole. Tím se ale na šampionátu příliš zabývat nechce.

„Úplně to tady vypouštím a snažím se soustředit na každý zápas. Draft je až za měsíc, takže to nyní jde stranou,“ říká celkem přesvědčivě David Jiříček.

Další možnost ukázat se skautům na tribunách, bude mít už dnes v utkání proti Švédsku, které začne v 19.20. Živě ho bude vysílat Radiožurnál a Radiožurnál Sport.