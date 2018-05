Češi jsou favorité, umí se semknout, uznává Šatan. Rivalitu vnímají hlavně zkušenější hráči

„Poskládali jsme tým z toho nejlepšího, co jsme měli. Jsem rád, že jsme měli nějaký čas na přípravu. Devět zápasů v dubnu bylo dost, aby si hráči zvykli na systém trenéra Ramseyho. Hráči jsou připravení a uvidíme, jak se to projeví na výsledku,“ říká Radiožurnálu v tréninkové hale v Kodani Miroslav Šatan.

Stále vypadá stejně, jako když hrál před šesti lety v semifinále mistrovství světa proti českému týmu a dvěma góly rozhodl o postupu Slovenska do finále. Pořád se udržuje ve formě. Teď už ale z tribuny bedlivě pozoruje tréninky týmu, který ve spolupráci s americkým trenérem Ramseym poskládal.

A před úvodním duelem je znovu nervózní, jako když hrál. Vždyť proti sobě znovu nastoupí Češi a Slováci. „Pro fanoušky je to zajímavější souboj než proti komukoli jinému. Postupem času to možná trochu ztrácí náboj, ale pořád si myslím, že je to zajímavý zápas. Někteří hráči si možná nepamatují časy, kdy jsme měli jedno společné mužstvo, pro ty to možná není tak zajímavé,“ myslí si Miroslav Šatan.

Legenda slovenského hokeje má velmi detailní znalosti o aktuálním českém výběru. Ví, že na šampionátu nejsou považování za favority na medaili, ale… „Umí zahrát proti komukoli. Umí se semknout a v minulosti to hodněkrát potvrdili. V zápase jsou favorit, ale doufám, že naši hráči jsou dostatečně motivovaní, by vstoupili do turnaje dobře,“ říká generální manažer slovenské hokejové reprezentace Miroslav Šatan.

'Mluvíme skoro stejnou řečí'

Rivalitu vnímají i Češi. „Vybavuje se mi každé utkání, které jsme vyhráli. A my jsme jich moc neprohráli, takže jsem spokojený a chtěl bych, aby to tak dopadlo a tentokrát,“ vzpomíná Jaroslav Špaček na vzájemné zápasy se Slováky.

Zatímco jeden z českých trenérů na dálku trápil Slováky vzpomínkami na vzájemné bitvy, golman soupeře Marek Čiliak zase dráždil slovenské novináře. Nechtěl prozradit, jestli bude chytat:

„Bavili jsme se o tom."

A je z toho nějaký výsledek?

„Je.“

A jaký?

„Vy nevíte? Nepovím to.“

Gólman Komety Brno, se kterou před pár týdny získal český titul, do slovenské branky nastoupí. Soupeře ale sledovat nebude. „Nevím. Prostě se tam postavím a budu chytat,“ usmál se Čiliak, aniž by chtěl rozebírat rivalitu mezi oběma národy.

Zato český útočník Michal Řepík to vidí jinak: „Možná to není tak jako před několika lety, ale byli jsme jedna země a mluvíme skoro tou samou řečí. Možná my starší to tak bereme, ale jsou tu i mladší.“

„Když hraje repre, pořád se dívám. Vím, že je to největší rivalita,“ říká zas Dávid Bondra. Syn Petera Bondry reprezentuje Slovensko, ale hraje a žije v Americe.

Vzájemný zápas zemí, které už bojují 25 let každá za sebe, bude vysílat Radiožurnál živě ze světového šampionátu od 20 hodin a 15 minut. Server iROZHLAS.cz nabídne ze zápasu online přenos.

