Vykoupení Kloka a Flekova motorka. Češi po obratu se Švédy slaví důležitou výhru

„Vyměnil bych ten zápas za hladší vítězství.“ Trenér Filip Pešán si nemyslí, že by utkání po velkém obratu mělo pro národní nějaký větší význam. Naopak. Českému hokeji nebylo ještě po druhé třetině vůbec dobře, Švédové vedli 2:0.

„Přišel můj zbytečný faul, z toho jsme dostali gól na 2:0 a to nás trochu zaskočilo,“ přiznává Lukáš Klok, po jehož vyloučení dali Švédové druhý gól. A trenér Pešán nechal obránce na chvíli mimo sestavu.

„Taková veřejná minipoprava. Ale já hrozně fandím jeho hře a hrozně ho respektuji jako obránce, takže jsem ho potom vrátil zpět do hry a jsem rád, že jsem tak učinil,“ přiznal Pešán. To proto, že po snížení Vrány a vyrovnání Kováře – oba góly padly také v přesilovkách – otočil skóre právě Lukáš Klok.

„Byl jsem strašně rád po tom faulu, co jsem udělal, že jsem dal gól. Trochu jsem se z toho vykoupil. To vítězství je důležité,“ řekl Klok.

Pak už Češi vedení ubránili, přestáli závěrečný tlak a po vyhozeném puku do středního pásma přebruslil dva švédské obránce Jakub Flek a gólem do prázdné branky potvrdil obrat. „Pak ještě na konci Flíček nastartoval tu svou motorku, ujel tam a dávali jsme gól do prázdné. Super věc, ale tohle musí být ten základ, takhle to musí vypadat každou třetinu,“ říká český kapitán Jan Kovář.

Češi jsou po čtvrtých zápasech ve skupině v tabulce čtvrtí, na místě, které by po programu základních skupin zaručilo postup do čtvrtfinále.

Mistrovství světa (PLATNÉ K 28. 5. 2021) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. Rusko 4 3 0 0 1 15:7 9 2. Švýcarsko 4 3 0 0 1 14:10 9 3. Slovensko 4 3 0 0 1 11:12 9 4. Česko 4 1 1 0 2 12:13 5 5. Dánsko 4 1 1 0 2 7:9 5 6. Velká Británie 4 1 0 1 2 8:15 4 7. Bělorusko 4 1 0 1 2 8:12 4 8. Švédsko 4 1 0 0 3 12:9 3