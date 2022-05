Absence Chlapíka mě překvapila. Na mistrovství světa ale musíme jít po zlatu, zdůrazňuje trenér Růžička

Česká hokejová reprezentace v neděli zakončila přípravu na mistrovství světa druhým vyhraným turnajem a kouč Kari Jalonen oznámil nominaci. „Je divné, že chybí Filip Chlapík, vždyť byl u nás vyhlášen nejlepším hráčem,“ popsal v rozhovoru pro iROZHLAS.cz olympijský vítěz a bývalý trenér národního týmu Vladimír Růžička, podle kterého je cíl na turnaji jasný: zlatá medaile. První utkání sehrají Češi proti Velké Británii v sobotu 14. května. Praha 7:25 10. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká hokejová reprezentace | Zdroj: Profimedia

Složení, ve kterém čeští hokejisté odcestují do Finska, už je známé. Co vás v nominaci překvapilo?

Nejdůležitější je, aby měl trenér právo si vybrat hráče, kterým věří. Trenér musí vědět, jak kdo pasuje do sestavy. Ale je divné, že stejně jako na olympiádě chybí Filip Chlapík, vždyť byl u nás vyhlášen nejlepším hráčem. Trochu mě to překvapilo. Ale i Třinec tam nemá jediného útočníka, a to vyhráli soutěž. Tak to prostě je.

Jalonen představil nominaci na šampionát. Do Finska nepoletí Chlapík, k týmu se připojí brankář Dostál Číst článek

Na soupisce je i trojice brankářů - Karel Vejmelka, Marek Langhamer a Lukáš Dostál. Kdo vás svými výkony nejvíc ohromil?

Všichni jedou na svůj první velký turnaj. Nejlepší formu teď ale má Vejmelka, ukazoval to i v NHL. Měl by být jednička, tak se o něm i píše.

Čekáme na případné další posily z NHL, kdo by se do týmu ještě hodil?

V NHL je řada skvělých hráčů. Největší pomoc by se ale čekala od Davida Pastrňáka. Umí dávat góly a je to střelec, ten se vždycky hodí. Ale v týmu máme plno dalších dobrých hráčů. Uvidí se, jak si to sedne.

Kdo by měl být tahounem?

Věřím Tomáši Hertlovi a Romanu Červenkovi. Ale překvapit můžou i mladší. Těžko říct, kolik dostanou prostoru. Ale je pro mě po dlouhé době milé překvapení, že máme v reprezentaci hodně mladého hráče, a to osmnáctiletého Davida Jiříčka, který hraje velice dobře.

Jak na vás působí nový kouč Kari Jalonen?

Osobně ho neznám. Možná jsem proti němu někdy hrál, ale nepamatuju si. Trenér je to určitě dobrý. Má za sebou plno kvalitních výsledků a úspěchů. Podle posledních zápasů se navíc mění i náš hokej.

Vladimír Růžička na lavičce Hradce Králové v únorovém utkání proti Spartě | Zdroj: Profimedia

Národní tým poprvé na mistrovství světa nepovede český kouč. Souhlasíte s volbou zahraničního trenéra?

Teď je jiná doba. Ale můj názor je takový, že u nás roste plno dobrých trenérů. Pro mě byli největší aspiranti Václav Varaďa a Miloslav Hořava. Hokejový svaz se však rozhodl takto. Uvidíme, je to něco nového. Zatím se vyhrává, tak je všechno dobré.

Jak se pod ním změnit styl hry?

Pod Jalonenem hrajeme hodně ve středním pásmu, které bráníme. Všude poslouchám, jak se hraje aktivní moderní hokej. Náš tým oproti celoplošnému forčekingu pod Pešánem momentálně víc brání. Samozřejmě to střídají, ale víc se zaobírají středním pásmem.

Máte rádi hokej? Tipněte si vývoj a vítěze Mistrovství světa v hokeji 2022 Číst článek

Je to správná cesta?

Jde o defenzivnější hokej, ale takhle se vyhrávají zápasy. Všechna mužstva, která mají zabezpečenou obranu a rychlé protiútoky, jsou úspěšná. Snažit se o útočný hokej je hezké, ale moc toho nevyhrajete.

Jaký by měl podle vás být cíl pro mistrovství světa?

Náš hokej chce vždycky medaili a samozřejmě musíme jít po zlatu. Navíc když na turnaji nebudou Rusové. Dávat si jakékoliv jiné cíle je špatně. A je dobře, že to Jalonen a hráči vidí stejně, co čtu v médiích. Takhle by to mělo být.

Kdo jsou favoriti?

Jako vždy tradičně silné týmy. Kanada bude chtít úspěch, USA taky. Co se týče Evropy, určitě do toho budeme chtít promluvit my spolu se Švédy a Finy. Překvapit by mohli opět Slováci, jako v únoru na olympiádě. Je na co se těšit.