Utkání se Slováky bude velmi těžké, varuje Jandač. Hanzl a Krejčík mají zdravotní problémy

Český celek nastoupí k prvnímu utkání zítra ve 20 hodin a 15 minut proti Slovensku. Co ještě budete chtít do začátku zápasu s týmem stihnout?

Už toho moc nestihneme. S týmem, který tu teď je, jsme neměli moc času, bude to třetí trénink. Zkusíme si základní věci, co se týká obrany, přechodu do útoku, přesilovek a oslabení. To budeme dělat ještě dneska a pak doufám, že už budeme naladění na zítřejší zápas.

V přípravě potažmo při skládání týmu jste často mluvil o množství zraněných hráčů. Jsou všichni z těch, kteří odcestovali do Dánska, bez zdravotních problémů?

Bohužel ne, nad některými hráči ještě visí otazník a ještě nebyli zapsáni na soupisku. Čekáme na Robina Hanzla, který do víkendových zápasů určitě nezasáhne. Kuba Krejčík má také problémy a nevíme. Dnes projde zátěžovým testem na tréninku a pak se uvidí.

Je to riziko, dávat hráče se zdravotním hendikepem na omezenou soupisku. Musíme to pořádně zvážit.

Je ve hře možnost, že by v průběhu šampionátu doplnil tým ještě nějaký hráč z NHL?

Myslím, že ta pravděpodobnost je velmi malá.

Souboje se Slovenskem byly v minulosti vždy vyhrocené a velmi prestižní. Vnímáte ten zítřejší duel podobně, nebo už rivalita mezi oběma týmu trochu polevila?

Takže kromě rivality, která tam určitě bude, to bude hodně důležité vstupní utkání. Vstup do šampionátu dodá určitý klid, navíc v prvním zápase jsou týmy plné sil. Bude to velmi těžké pro oba týmy.

Jak moc důležitý bude tento duel vzhledem k následujícímu těžkému losu? Zhruba 18 hodin po utkání se Slovenskem vás čekají obhájci titulu ze Švédska.

To je další věc, na tomhle turnaji máme tři dvojzápasy a utkání, kdy nemáme ani 24 hodin, bývají hodně těžká. Navíc ještě s tímhle soupeřem, musíme se s tím popasovat.