Procházkovi v nominaci schází Ticháček. Vypadnuvším posilám z NHL podle něj chybí zápasová praxe

V pátek začíná v Praze a Ostravě mistrovství světa v hokeji. „Na Radiožurnálu Sport stejný model jako v předchozích letech u mistrovství světa rozšíříme tentokrát o model extraligový, to znamená všechny české zápasy v přímém přenosu na obou stanicích," říká šéfredaktor Radiožurnálu Sport Miroslav Bureš. Hokejový expert stanice Martin Procházka doplnil svůj pohled na nedělní nominaci kouče Radima Rulíka. Rozhovor Praha 11:33 6. května 2024

Trenér české reprezentace Radim Rulík večer (v neděli) zveřejnil nominaci. Ve vysílání je proto se mnou hokejový expert a olympijský vítěz Martin Procházka. Třiadvacet hráčů do pole a tři brankáři, to jsou jen některé definice toho týmu. Pojď se teď zastavit u jmen, která tebe v té nominaci překvapila nejvíc.

Myslím si, že na pozici brankáře to bylo celkem jasné. Trochu mě překvapilo to, že nedostal prostor Karel Vejmelka, ani jeden zápas. Každopádně to směřuje k tomu, že Petr Mrázek, který odchytal utkání proti Švédům, by asi měl začít v tom prvním zápase proti Finům v Praze, protože měl velice dobrý zápas. To si myslím, že je asi jasně vyřešená věc.

Trenér české reprezentace Radim Rulík večer zveřejnil nominaci. Jak to hodnotí hokejový expert a olympijský vítěz Martin Procházka?

Co se týká obránců, tady mi přijde jedno malé, nebo menší překvapení, že nakonec v nominaci není Jiří Ticháček, obránce, který měl letos fantastickou sezonu. Radim Rulík ho moc dobře zná.

On argumentoval tím, že chtěl mít v týmu čtyři praváky a čtyři leváky. Ale každopádně si myslím, že Jirka Ticháček předvedl i v té přípravě výborné výkony a je to pro mě trochu zklamání, že v té závěrečné nominaci není.

A co ta tři jména hráčů z NHL, kteří v nominaci nejsou? Nosek, Vrána, Zohorna.

Je vidět, že Radim Rulík se rozhodl pro ty hráče, které má vyzkoušené tady během té evropské tour, během celého roku. Přece jenom ti, co přijeli z NHL, tak je vidět, že možná měli nějaké zápasové manko, nebyli úplně rozehraní.

Je to překvapení, protože mě se třeba Jakub Vrána, když se budeme bavit o něm, líbil v těch utkáních. I když se individuálně tolik neprosadil, tak pořád na ledě byl vidět, měl dobrý pohyb, myslím, že ta snaha tam byla veliká. Každopádně trenéři se rozhodli pro ten evropský tým a s tím do toho jdou.

Tak to byl takový trénink pro Martina Procházku, našeho hokejového experta, protože od pátku se budeme slýchat každé ráno nejenom tady, ale i na našem digitálním speciálu Radiožurnál Sport. A pojďme teď právě k digitálnímu Radiožurnálu Sport, který chystá k mistrovství světa rozsáhlý projekt. Představí nám ho teď šéfredaktor stanice Miroslav Bureš. Co budete vysílat?

Budeme vysílat nejen na Radiožurnálu Sport, ale také na Radiožurnálu, takže stejný model jako v těch předchozích letech u mistrovství světa, který rozšíříme o model extraligový. To znamená všechny české zápasy v přímém přenosu na obou stanicích, Radiožurnál i Radiožurnál Sport.

A na Radiožurnálu Sport takový ten extraligový model z letošní sezony, tedy všechny zápasy v přímém přenosu. Ty, které se nevejdou do rozhlasového vysílání, tak potom na streamu na webu Radiožurnálu Sport, na iROZHLAS.cz nebo v aplikaci MůjRozhlas.

Tak to jsme byli ve vysílání, ale my budujeme i speciální studio, kam budou moci přijít i fanoušci. To by mělo být těsně u O2 areny v Praze. Na co se tam na místě mohou posluchači těšit?

Ano, bude to v obchodním centru Harfa. Využíváme toho, že šampionát je tady v Česku, protože to samozřejmě při šampionátech v zahraničí neděláme. Mohou se tam těšit na naše moderátory a mohou se tam těšit hlavně na hosty.

Známá jména z českého hokejového prostředí, mistry světa a olympijské vítěze. Každý den, kdy bude hrát český národní tým své utkání, tak tam budeme na místě a budeme tam zvát hosty.