Je tu teď generace hráčů, která může hrát vyrovnaně na té nejvyšší úrovni, říká Kalt o rakouských šancích

Za osm dní začíná mistrovství světa v ledním hokeji v Praze a Ostravě a my vám i dál budeme představovat hokej v účastnických zemích. V hlavním městě budou ve skupině s Českem i Rakušané. Když se hrálo v Praze naposledy, vypadli z elitní skupiny. SERIÁL RADIOŽURNÁLU SPORT Praha 15:07 2. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rakouská hokejová reprezentace v přípravném utkání s Českem | Foto: Vlastimil Vacek | Zdroj: Právo / Profimedia

V roce 2004 u toho byl na ledě Dieter Kalt. Světových šampionátů odehrál třináct. Kariéru strávil různě po Evropě, ale nejvíc toho odehrál doma. A tak může o rakouském hokeji mluvit z mnoha úhlů. Třeba na začátek o hokejové akademii v Salcburku, kde se mimo jiné vyrábí nejslavnější energetický nápoj planety.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si další díl seriálu Radiožurnálu Sport o účastnících hokejového mistrovství světa, tentokrát o reprezentaci Rakouska

„Myslím, že je skvělé, že se společnost Red Bull rozhodla takto investovat. Ostatní kluby to alespoň donutí začít trochu přemýšlet o tom, jak to u nich funguje. Občas totiž přemýšlí tak, že nemá cenu se srovnávat právě se Salcburkem, že to nemá cenu, že oni mají peníze. Tenhle styl přemýšlení ale může být problém, to musíme změnit. Ať si každé jde svojí cestou v konkurenčním prostředí. V Salcburku mají jiné možnosti než ostatní a myslím, že je to dobře,“ říká Kalt, který s červenými býky na dresu nastupoval mezi lety 2005 a 2009.

Začít od mládeže

V Salcburku hrál ke konci své kariéry EBEL ligu, spojenou soutěž okolních zemí, kde deset sezon odehráli i čeští Orli Znojmo. A o akademii v Salcburku má přehled. Vyrůstají v ní mladí hokejisté se snovým zázemím. Škola, doučování, hokej, ostatní sporty, finanční zázemí právě díky Red Bullu.

Zažil to třeba syn bývalého hokejisty Jiřího Fischera, popřípadě vnuci šéfa českého hokeje Aloise Hadamczika. Junioři rakouského celku dokonce mezi lety 2018 a 2022 hráli českou Extraligu juniorů, předtím se účastnili finské nejvyšší juniorské soutěže.

‚Ruský styl šikovných a rychlých hračičků.‘ Novotný popisuje, jak vypadá hokej v kazašské Astaně Číst článek

„Když chcete dostat libovolný sport na nějakou úroveň, musíte mít zázemí. V posledních letech přišly nějaké peníze od vlády, aby se hodně věcí zlepšilo. Třeba v mládežnickém hokeji. Tam můžeme vidět poměrně dobrý růst. Je dobře vychovávat malé děti skrze sport. Jasně, stojí to peníze. Objevují se sponzoři. Ale zase je ten zájem někdy jen krátkodobý s touhou po okamžitém úspěchu,“ upřesňuje Kalt na téma financování sportu a hokeje v Rakousku.

Ještě bez podpory z akademie došel až do NHL a přes 1000 zápasů tam odehrál Thomas Vanek. Teď má Rakousko v NHL jednoho hráče, za Minnesotu nastupuje Marco Rossi. Vzhledem k Alpám a přírodě země získává ale i investuje do turismu. S horami samozřejmě souvisí i jiné zimní sporty, a tak lyžování hraje také zásadní roli v případné podpoře státu.

❗



Das WM-Vorbereitunsspiel am kommenden Sonntag gegen Kanada ist restlos ausverkauft! Feuert unxser Team tatkräftig an! pic.twitter.com/EKsUberzWF — Österreichischer Eishockeyverband (@eishockey_aut) May 1, 2024

„V Rakousku je mnoho míst, kde je hokej opravdu velký sport. Třeba právě tam u nás, odkud pocházím, v okolí Klagenfurtu. A pak máte v zemi místa, kde se v podstatě o hokeji ani nemluví. Často dominuje fotbal. Velkou roli hrají média a to, co se vysílá v televizi. Máme jedny z nejlepších lyžařů na světě, a tak se to logicky hodně vysílá. Samozřejmě ještě formule 1 je populární, a tak si s hokejem musíme umět udělat svoje místo,“ popisuje Kalt.

Rakouský hokej někde mezi

Od roku 2005 to ale bylo trochu těžší. Na domácím mistrovství světa Rakušané totiž vypadli z elitní skupiny a v dalších letech to byly následně postupy z nižší divize do A skupiny a následně rychlé sestupy. Poslední dva turnaje Rakousko hrálo, nastoupí i teď v Praze, poprvé od roku 2005 se tak mezi elitou představí potřetí v řadě.

„V dobách, kdy jsme hráli dobře na mistrovství světa, sledoval naše zápasy milion fanoušků. A to jsme rozhodně nehráli o nějaká vysoká umístění. Hodně lidí to zajímalo v porovnání s fotbalem. A teď to bude v Česku, bude hodně Rakušanů, kteří sem pojedou. A taky nás čeká vzájemný zápas Česko–Rakousko,“ těší se bývalý hokejista.

„Byl to standard, že Rakousko hrálo na mistrovství světa dlouhá léta. Pak ale přišly roky, kdy to bylo nahoru dolů. Je tu teď generace hráčů, která může hrát vyrovnaně na té nejvyšší úrovni. Oni vědí, že mohou bojovat o výhry, nejdou to jen odehrát. Občas i něco vyhrají a to je hodně povzbudí. Myslím, že to tak bude i v budoucnu,“ přeje si Kalt, který dal v roce 2004 na mistrovství světa v Praze první gól turnaje.

Po devíti sekundách skóroval proti Francii. Dvacet let poté budou prvním soupeřem Rakouska Dánové. Dále pak ve skupině Švýcarsko, Kanada, Finsko, Česko a Velká Británie.