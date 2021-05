Vitásek už si na šampionátu nezahraje. Český obránce má zlomená žebra a odcestoval domů

Obránce hokejové reprezentace Ondřej Vitásek na mistrovství světa v Lotyšsku kvůli zranění definitivně dohrál. Třicetiletý hráč extraligového Liberce přes dvě zlomená žebra doufal v zázrak a zůstával trenérům k dispozici, i když nemohl trénovat. Ve středu ráno ale z Rigy odcestoval. Riga 11:14 26. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český hokejový reprezentant Ondřej Vitásek | Foto: LUDVIG THUNMAN | Zdroj: Reuters

„Stav Ondřeje Vitáska se bohužel zásadním způsobem nezlepšil a na mistrovství světa pokračovat nemůže,“ informoval média tiskový mluvčí svazu Zdeněk Zikmund.

Zranění utrpěl liberecký bek ve druhé třetině úvodního duelu šampionátu s Ruskem. Přestože jde v případě zlomených žeber o velmi bolestivé zranění, Vitásek ještě páteční zápas dohrál.

„Byl tam souboj, nebylo to nic hrozného. Dostal jsem tělo, v tom momentu mě tam píchlo, ale bral jsem to jako normální hit. Říkal jsem si, že to bude dobré a je to naražené, ale bylo to horší a nemohl jsem moc dýchat,“ popsal účastník mistrovství světa v Minsku v roce 2014 a posledních olympijských her v Pchjongčchangu.

Vyšetření poté odhalilo zlomeniny. A sám hráč dobře věděl, že naděje na návrat do sestavy je jen mizivá.

Vitásek netajil obrovské zklamání. „Člověk se na to hrozně těší, připravuje se, těší se na první zápas... A pro mě přišla taková zpráva. Myslím, že ta pachuť tam bude ještě dlouho. Každé zranění je nepříjemné, kór když se to stane takhle na začátku. V tuhle chvíli můžu jen klukům držet palce,“ konstatoval Vitásek.